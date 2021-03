Fasma, posticipate date concerti

FASMA

POSTICIPATE IN AUTUNNO

LE DUE “DATE ZERO”

IO SONO FASMA

VENERDÌ 19 MARZO 2021 @ ROMA, TEATRO CENTRALE

DOMENICA 21 MARZO 2021 @ MILANO, MAGAZZINI GENERALI

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021 || ROMA @TEATRO CENTRALE

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 || MILANO @MAGAZZINI GENERALI

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Biglietti disponibili su: vivoconcerti.it

In seguito alle disposizioni ministeriali, Vivo Concerti posticipa i live di FASMA. I concerti, previsti il 19 marzo 2021 a Roma e il 21 marzo a Milano, sono riprogrammati per venerdì 5 novembre 2021 al Teatro Centrale di Roma e domenica 7 novembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

FASMA è stato fra i concorrenti del 71° esimo Festival di Sanremo, con la canzone “Parlami”.

A oggi Fasma ha all’attivo oltre 110 milioni di stream, numeri da capogiro per il giovane artista romano che ha fatto innamorare pubblico e critica con la sua musica e le sue performance.

SEGUI FASMA SU:

SPOTIFY – FACEBOOK- YOUTUBE – INSTAGRAM

DETTAGLI DATE

Venerdì 5 novembre 2021

Roma @ Teatro Centrale

Orari

Apertura porte – Ore 19:30

Show – Ore 20:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 15,00 + € 2,25 diritti di prevendita

Domenica 7 novembre 2021

Milano @ Magazzini Generali

Orari

Apertura Porte – Ore 19:30

Show – Ore 20:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 15,00 + € 2,25 diritti di prevendita