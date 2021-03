QUALIFICHE

Dopo le sessioni di prove libere dominate da Max Verstappen, si inizia a fare sul serio ed i piloti sono pronti a darsi battaglia per la conquista della prima Pole Position della stagione.

Q1 incredibile per Tsunoda, che con la sua AlphaTauri riesce a piazzarsi in seconda posizione proprio alle spalle dell’olandese della Red Bull.

Brutto inizio per Sebastian Vettel, subito eliminato e penalizzato di cinque posizioni per non aver rispettato le doppie bandiere gialle.

Brivido per Carlos Saniz, lo spagnolo vede spegnersi la sua monoposto, ma si salva per un soffio.

Q2 capolavoro delle Ferrari che, montando gomme rosse, balzano in testa alla classifica, ma nelle Q3 le gerarchie vengono ristabilite.

CLASSIFICA QUALIFICHE

1 VERSTAPPEN; 2 HAMILTON

3 BOTTAS; 4 LECLERC

5 GASLY; 6 RICCIARDO

7 NORRIS; 8 SAINZ

9 ALONSO; 10 STROLL

11 PEREZ; 12 GIOVINAZZI

13 TSUNODA; 14 RAIKKONEN

15 RUSSELL; 16 OCON

17 LATIFI; 18 SCHUMACHER

19 MAZEPIN; 20 VETTEL

GARA

Sakhir: primo Gran Premio del 2021, nuovi volti e graditi ritorni, nuove motivazioni, 56 giri per scoprire finalmente i veri valori in pista.

Al via Leclerc, molto aggressivo, riesce a guadagnare la terza posizione su Bottas prima dell’ingresso della Safety Car per un incidente occorso a Mazepin.

Mentre Verstappen continua a consolidare la propria leadership, il monegasco inizia a soffrire il degrado delle gomme ed è costretto a cedere il passo ai suoi avversari.

Buona la prova di orgoglio di Perez nei primi giri: il messicano, partito dalla pit lane, con un ottimo ritmo gara si ritrova a metà della classifica.

Al tredicesimo giro Hamilton tenta l’undercut ed, uscito dai box, imposta la marcia “Hammer Time” guadagnando secondi preziosi nei confronti degli avversari.

La strategia degli uomini Mercedes si rivela perfetta, il Campione del Mondo infatti si ritrova in testa al gruppo dopo il cambio gomme di Verstappen.

Durante la gara

Lewis effettua un secondo pit stop molto veloce al ventinovesimo giro, cercando di anticipare nuovamente il suo diretto avversario.

Sosta lentissima invece (10.9 secondi) per il suo compagno di squadra per un problema all’anteriore destra.

Da sottolineare il ritiro al trentaquattresimo giro dell’Alpine di Fernando Alonso; buon rientro comunque dello spagnolo che ha lottato finchè la macchina gliel’ha consentito.

Nel finale di Gran Premio Max Verstappen, in modalità qualifica, si avvicina ad Hamilton a suon di giri record.

Simpatico il “siparietto” tra Lewis e il suo ingegnere Bono

Bono: “La macchina che hai dietro e quella di Verstappen”

Hamilton: “Grazie Bono, lo vedo”

Il finale

Ultimi giri al cardiopalma, con un grande attacco deciso Max si riprende la prima posizione, ma è costretto a cedere nuovamente la testa della corsa perchè il sorpasso è avvenuto superando i track limits di curva 4. Lewis Hamilton vince così il Gp del Bahrain davanti a Verstappen e Bottas.

Che fantastico inizio di F1! Questa stagione sarà tutta da guardare!

La Mercedes si conferma ancora la monoposto da battere, ma la Red Bull si candida come primo valido avversario.

Buona la prestazione della Ferrari che deve però ancora crescere e migliorare. Da sottolineare anche la bella prestazione di Norris (4°).

CLASSIFICA GARA

1 HAMILTON

2 VERSTAPPEN

3 BOTTAS

4 NORRIS

5 PEREZ

6 LECLERC

7 RICCIARDO

8 SAINZ

9 TSUNODA

10 STROLL

11 RAIKKONEN

12 GIOVINAZZI

13 OCON

14 RUSSELL

15 VETTEL

16 SCHUMACHER

17 GASLY

18 LATIFI

19 ALONSO

20 MAZEPIN

