La svolta

Il Gruppo Atlante cresce nel settore ferroviario con un’acquisizione strategica. Infatti, il 28 marzo 2021 ha formalizzato il contratto di acquisizione della So.Co.Fer. S.r.l., azienda storica italiana della famiglia Checchia – Purchiaroni con sede a Viterbo che opera fin dagli anni ‘70 nel settore della costruzione di deviatoi ferroviari e tranviari

Tale operazione risulta complementare all’attività ferroviaria della società Cronos Sistemi Ferroviari Srl – del Gruppo Atlante -, integrandone le linee produttive e ritagliandosi un posto quale nuovo player nel mondo ferroviario

Commenti

“Per noi è un grande onore continuare l’opera della So.Co.Fer, che ha un passato importante, sia storicamente che produttivamente. – dichiara l’A.D. di Atlante Group Avio Di Sano – Allo stesso tempo è nostro intento donare una nuova freschezza all’azienda, inserendo giovani professionisti per integrare ed innovare le diverse competenze all’interno del gruppo.“

Nei prossimi mesi, Di Sano prevede grandi investimenti, tra cui l’ampliamento del catalogo prodotti. Nel sito di Gallese, località nella quale ha sede la SO.Co.Fer. , attualmente lavorano oltre 50 dipendenti con un fatturato annuo di circa 10 milioni

Fatturato

A seguito di tale acquisizione e con investimenti per circa 10 milioni, il settore ferroviario del Gruppo Atlante consoliderà un fatturato annuale di oltre 20 milioni ed una forza lavoro di circa 250 dipendenti.

La So.Co.Fer da sempre è attenta alle nuove generazioni con progetti di alternanza scuola-lavoro per formare esperti del settore. Il gruppo Atlante desidera ampliare questo filone su scala nazionale ed internazionale, stringendo accordi con università e istituti di formazione al fine di implementare il progetto di alternanza scuola-lavoro e investire sui giovani.

Il Gruppo

Opera dal 2017 nel settore ferroviario, del facility management, dell’edilizia e dell’ingegneria.

Advisor dell’operazione è stato lo studio Gentile.

Cosa fanno

Il Consorzio Atlante è specializzato nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti ad alto contenuto tecnologico quali, ad esempio, impianti di Segnalamento Ferroviario, Telecomunicazione (rame, fibra ottica e radio), Impianti Elettrici in Bassa, Media e Alta Tensione, impianti di Videosorveglianza e Controllo Accessi di qualsiasi dimensione e complessità.

Grazie all’elevata specializzazione è in grado di progettare e realizzare impianti chiavi in mano curando tutti gli aspetti quali progettazione, ottenimento delle ì autorizzazioni, approvvigionamento dei materiali, realizzazione delle opere edili connesse, posa e messa in servizio dei sistemi, taratura e collaudo, addestramento del personale, servizi di assistenza continuativi on site o a chiamata, supervisione e gestione da remoto degli impianti, manutenzione programmata o su guasto

Consorzio Atlante