Bollate: Giornata Nazionale in ricordo delle vittime di mafia

Il 21 marzo è la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dal 1996, ogni 21 marzo, l’Associazione Libera celebra questa giornata per non dimenticare il dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci.

Da allora, ogni anno, la lettura di un lungo elenco di nomi si fa impegno per ricordare una ad una tutte le vittime della mafia, per farle vivere ancora, per non farle morire mai.

Per non dimenticare quanti hanno pagato con la vita il prezzo della giustizia e della legalità.

E a questi nomi si aggiungono anche quelli delle vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere.

L’1 marzo 2017, con voto unanime la Camera dei Deputati, ha approvato la proposta di legge che ha istituito e riconosciuto il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”

Il 21 marzo 2021

Il coordinamento di Libera Milano propone anche quest’anno l’iniziativa di adottare simbolicamente una vittima di mafia, scrivere il suo nome su un lenzuolo ed esporlo alla finestra. Già lo scorso anno molti Comuni hanno aderito con entusiasmo a questa campagna, che però non è stata portata a termine a causa della situazione di emergenza sanitaria che è iniziata proprio un anno fa. Quest’anno si replica.

Come aderire

Basta scrivere il nome di una vittima della mafia su un lenzuolo o su un cartellone (1 metro per 1 metro circa), esporlo dal balcone o dalla finestra il 19, 20 e 21 marzo, scattare una foto e pubblicarla su facebook con l’hashtag #memoriaeimpegno #lenzuoliamobollate. Non dimenticare di taggare i profili di @LiberaMilano e @ACLIprovincialiMilano.