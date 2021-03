Alvaro Soler e la sua “Magia”, il nuovo singolo

Il disco

ALVARO SOLER, l’artista spagnolo/tedesco che è stato protagonista delle nostre classifiche fin dal debutto nel 2015 conquistando l’Italia con una infilata di successi, debutta oggi nella classifica radio EARONE alla posizione n. 27. “Magia” è la più alta nuova entrata della settimana ed l’11mo brano internazionale più programmato dalle radio del nostro paese. Un ottimo debutto per “MAGIA”.

Del brano, già disponibile negli store digitali, è online anche il video ufficiale visibile su https://youtu.be/Irwea_BVBhI a cui è legata anche una tik Tok challenge.

Il brano anticipa la pubblicazione, prevista per il prossimo 9 luglio, del nuovo album di ALVARO SOLER che si intitolerà “MAGIA” (disco già in preorder https://vir.lnk.to/alvaromagiaPR

Così Alvaro si racconta

“Un sacco di cose da elaborare”, questo il motivo per cui ALVARO SOLER si è preso una pausa nel 2020. Un anno senza viaggi continui, dodici mesi per riposarsi, 365 giorni per scrivere nuove canzoni. “In realtà ero un po’ stanco – racconta Alvaro Soler – È stato il viaggio più bello della mia vita, e ne sono molto grato, ma allo stesso tempo, è stato agrodolce perché avevo a malapena una vita privata. Volevo del tempo per fare altre esperienze. Ho partecipato ad alcuni progetti, naturalmente, e avevamo in programma alcuni spettacoli, ma poi, come tutti sappiamo, le cose sono andate in maniera diversa. La pandemia si è intensificata enormemente questa volta, e, naturalmente, dopo due mesi ho cominciato a sentire la mancanza del brusio...”.

Il nuovo singolo “MAGIA” è stato ispirato dai fan: “L’estate scorsa ho ricevuto tutti questi messaggi che dicevano: ‘Quest’anno è così duro, perché non pubblichi qualcosa?’ Mi hanno ricordato il motivo per cui faccio musica ed è stato molto divertente scrivere una canzone dedicata ai miei fan e ho sentito un costante bisogno di ballare durante il processo creativo. Se una canzone ti fa questo effetto, sai che c’è qualcosa di buono in essa.” È giusto che MAGIA sia il primo singolo dopo la pausa, MAGIA sarà inoltre anche il nome dell’album previsto per l’estate 2021.

“Mi sono reso conto di quanto spesso usiamo questo termine per descrivere delle cose che non potremmo descrivere in altro modo. Non tutto ha bisogno di mille parole, spiegazioni o di una ragione – a volte sono le piccole cose a lasciarci sopraffatti. Le percepiamo e basta.”

Porque la magia de tus ojos me hace ver, que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock’n’Roll

Biografia

ALVARO SOLER, spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e di casa a Berlino (dove si è trasferito nel 2015 per registrare il suo primo album dopo aver vissuto 7 anni a Tokyo), ha ottenuto il successo grazie al disco di debutto del 2015 “ETERNO AGOSTO”, album certificato PLATINO in Italia che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive e che conteneva i singoli “EL MISMO SOL” (http://vevo.ly/IqxLlv – 6 dischi di Platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “SOFIA” (http://vevo.ly/ovSPPs – 8 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016) e “LIBRE” (http://vevo.ly/IZH813 – Platino). Nel 2018 l’album “MAR DE COLORES” conferma ancora il suo talento con il singolo “YO CONTIGO, TÚ CONMIGO” (http://vevo.ly/IzCeN7 – Platino) e con “LA CINTURA”((https://youtu.be/Eg4LUvUjUWI – 3 dischi di Platino) che ha totalizzato oltre 200 milioni di stream su Spotify e oltre 158 milioni di views su Youtube. A chiudere il cerchio prima della pausa il singolo “LA Libertad” ha regalo a Alvar un disco d’oro (https://youtu.be/okAqaED2w4g).