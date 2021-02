Narratore Urbano, “25MAG”

25MAG, il nuovo singolo di Narratore Urbano

Narratore Urbano, nome d’arte di Alekos Zonca, è un cantautore di Torino, classe 1998. Da sempre grande estimatore di artisti come Le Luci della Centrale Elettrica e The Zen Circus da una parte, e del conscious hip-hop di Rancore e Murubutu dall’altra, cerca di privilegiare all’interno dei suoi brani l’attenzione per la parola e per il testo, oltre che per tematiche sociali ed esistenzialiste. Dopo aver intrapreso la collaborazione con Pan Music Production, esordisce nel 2019 con i singoli “1939” e “Zucchero Filato” che anticipano il suo primo EP, “Fine delle Trasmissioni”. Attualmente è al lavoro su “POST”, un album a capitoli.

Ascolta 25MAG su Spotify

“25MAG” è una denuncia nei confronti del razzismo e dell’ipocrita violenza delle forze dell’ordine e delle istituzioni nei confronti delle minoranze. Il titolo fa riferimento al 25 maggio 2020, data di morte di George Floyd, ucciso barbaramente dalla polizia di Minneapolis e la cui morte ha alimentato le proteste dei movimenti Black Lives Matter a livello globale. La denuncia mette l’accento sull’ipocrisia delle istituzioni che manifestano il loro cordoglio ma senza impegnarsi concretamente contro il razzismo. La ricerca sonora intrapresa con Fabrizio Panebarco (produttore del progetto e Label manager di Pan Music) viene orientata verso suoni elettronici, pesanti e quasi cyberpunk, in modo da evocare un mondo distopico, non troppo lontano da quello che stiamo vivendo.