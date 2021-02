Mika: il live “A L’Opera Royal De Versailles”

Mika A l’ Opera Royal De Versailles”, il concerto di Mika registrato alla Royal Opera di Versailles e trasmesso dalla TV francese, è disponibile dal 19 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

Lo scorso dicembre Mika si è esibito per la prima volta alla Royal Opera di Versailles, uno dei più esclusivi teatri del mondo. Durante il concerto, unico e dall’ atmosfera allo stesso tempo intima e grandiosa, Mika ha presentato i suoi più importanti successi e alcune sorprendenti cover in una nuova versione classica e acustica, accompagnato dall’orchestra sinfonica diretta da Stefan Plewniak e da musicisti illustri quali il violinista Gautier Capuçon, il chitarrista Thibaut Garci e ospiti speciali come il soprano Ida Falk-Windland e il controtenore Jakub Józef Orliński.

“In questo concerto ho voluto sperimentare un nuovo modo di fare musica, realizzando uno spettacolo che sta a metà tra il classico e il pop” ha dichiarato Mika.

TRACKLIST:

1. Grace Kelly (Live)

2. Toy Boy (Live)

3. Over My Shoulder (Live)

4. Ice Cream (Live)

5. Without Her (Harry Nilsson) (Live)

6. Last Party (Live)

7. Origin of Love (Live)

8. Underwater (Live)

9. Lollipop (Live)

10. Good Guys (Live)

11. Elle Me Dit (Live)

12. Baisers Perdus (Live)

13. Tomorrow (Live

14. Love Today (Live)

15. Relax (Live)

16. Happy Ending (Live)