Fulminacci in gara tra i Campioni del Festival di Sanremo

FULMINACCI è pronto a salire sul palco dell’Ariston per la 71^ edizione del Festival di Sanremo.

In gara nella categoria Campioni, il cantautore romano si presenterà al suo esordio sanremese con il brano “SANTA MARINELLA” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Tommaso Colliva, testo e musica di Fulminacci.

Nella serata del giovedì, dedicata alle Cover, l’artista porterà sul palco del teatro Ariston “PENSO POSITIVO” di Jovanotti, spalleggiato da Valerio Lundini e Roy Paci.

A tal proposito l’artista commenta: “Non posso ancora svelare cosa succederà sul palco ma sono molto felice di poter avere accanto, durante una serata storica per il Festival come quella delle cover, due artisti che rispetto molto. Valerio Lundini è per me uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo e Roy Paci è riuscito a fare la storia della musica italiana senza mai snaturarsi, non potevo chiedere di meglio.”

Non è esagerato affermare che le canzoni del giovane cantautore siano cariche di una più unica che rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico, rimanendo tuttavia fedelmente legate alla quotidianità più ordinaria e personale. Con la genialità espressiva che lo contraddistingue, Fulminacci infatti riesce sempre a rendere semplici e immediate riflessioni di grande profondità.

È al momento in radio l’ultimo singolo dell’artista, “UN FATTO TUO PERSONALE” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Frenetik & Orang3 e disponibile al link https://fulminacci.lnk.to/UnFattoTuoPersonale!

Insieme a “CANGURO”, il brano farà parte del nuovo album dell’artista, in uscita nella primavera del 2021!

L’acclamato primo album del cantautore romano, “LA VITA VERAMENTE”, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, ha sin da subito attirato l’attenzione di pubblico e critica, vincendo anche la Targa Tenco nel 2019.