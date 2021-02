“Dentro” di Luca Carano in libreria

Arriva finalmente in libreria

DENTRO

IL ROMANZO DELL’OMONIMA AUDIOSERIE, LA FICTION IN FORMATO PODCAST REALIZZATA DURANTE LA PANDEMIA E INTERPRETATA DA MATILDA DE ANGELIS E FEDERICO CESARI.

DENTRO

di Luca Carano

Sperling & Kupfer

pagg. 240 euro 16,90

Versione ebook disponibile

LA STORIA DI CHIARA E CLAUDIO AFFRONTA TEMATICHE ATTUALI COME LA SESSUALITÀ, LA FAMIGLIA, IL LAVORO, IL PREGIUDIZIO, ED È AMBIENTATA PRIMA, DURANTE E DOPO IL LOCKDOWN

UNA ROMANZO IRRIVERENTE, SCHIETTO, BRILLANTE CON DUE PROTAGONISTI MILLENNIAL

DA OGGI È ANCHE DISPONIBILE IL NUOVO MINI EPISODIO DELLA SERIE: https://spoti.fi/3pM9grl

Chiara e Claudio hanno quasi trent’anni e si trovano a condividere un piccolo appartamento a Milano. Il loro rapporto è buono abbastanza da far funzionare una convivenza, ma non a sufficienza da raccontarsi ogni più intimo segreto.

Le cose cambiano quando l’Italia viene dichiarata zona rossa e la pandemia li confina tra quattro mura. Nei 77mq della loro casa, ogni equilibrio è messo alla prova, tra noia, preoccupazioni, crisi economica e astinenza da condividere a forza con un semi sconosciuto. Ci sono tutti gli ingredienti perché nasca una storia d’amore che lascia senza fiato, se non fosse per un piccolo problema: Chiara e Claudio sono entrambi gay.

Ma quando i due si spogliano delle etichette che per una vita hanno difeso, si trovano a fare i conti con ciò che hanno davvero dentro. E, con la fine del lockdown, gli spifferi di normalità si insinuano nel loro microcosmo: il mondo li costringe a definire l’indefinibile, a gestire al meglio ciò che potrebbe trasformarsi in una relazione tossica. A capire se sono cambiati sia dentro che fuori.

Perché ci sono storie destinate a esistere, altre a funzionare finché durano. Ci sono etichette che sono inutili pregiudizi, altre che ci servono a definire chi siamo davvero.