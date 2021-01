Tiromancino: “Cerotti” – video online

Questa sera 8 gennaio alle ore 19:00, andrà online sul canale Youtube dei Tiromancino (https://youtu.be/Kil-I0ZsYCY) il video ufficiale di “CEROTTI”.

Nel video tratto dal film appaiono i principali interpretati da Lorenzo Zurzolo a Carlotta Antonelli, da Giovanni Calcagno a Giglia Marra, da Adamo Dionisi ad Andrea Renzi senza dimenticare Valentino Campitelli, Daniele Rienzo e Gabriele Sorrentino a cui si aggiunge una inaspettata sorpresa, Alessandra Amoroso.

“CEROTTI” arriva dopo il successo dell’ultimo singolo “FINCHÉ TI VA”, brano che pubblico, critica e addetti ai lavori hanno accolto con favore fin dall’inizio, confermando come la vena artistica di Federico Zampaglione sia rimasta solida e florida in tutti questi anni.

“FINCHÉ TI VA” (https://youtu.be/adJdH0khLHs) infatti è rimasto stabile per 17 settimane tra i brani più programmati dalle radio italiane, risultato che conferma il tocco magico di Zampaglione nel confezionare hit capaci di conquistare subito il gusto delle radio e non solo.