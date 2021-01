Street Delta Voice, Trap Car

DISPONIBILE NEI DIGITAL STORE E SULLE PIATTAFORME STREAMING

TRAP CAR

L’ULTIMO SINGOLO E VIDEOCLIP DEL TRAPPER

STREET DELTA VOICE

feat. Papi Samu

Allacciate le cinture! È uscito nei digital store e sulle piattaforme streaming TRAP CAR, l’ultimo singolo di STREET DELTA VOICE feat. Papi Samu, prodotto da J2L (producer dell’etichetta indipendente Swisher Records) e mixato e masterizzato da Damiano Serpetta.

Trap Car, la macchina che di sera ci porta in giro per la città a divertirci, è qui una valvola di svago per evadere dai problemi del quotidiano: i disagi personali, sociali e le delusioni d’amore raccontati nelle strofe del brano lasciano spazio, soprattutto nel ritornello, ad un mood spensierato, fresco e festoso, molto bounce.

Lo stesso mood che si respira nel videoclip, disponibile sul canale YouTube e girato da Moon Project, che ripercorre il viaggio nella notte di STREET DELTA VOICE e della sua fam. E proprio per restituire il senso di gratitudine nei confronti dei suoi amici e fidi collaboratori, STREET DELTA VOICE li ha voluti inserire tutti, ciascuno con un preciso ruolo, nel video. Papi Samu è con lui a bordo della Car, guidata dal producer J2L, e insieme passano a prendere due splendide ragazze; quando poi, sul finale, la macchina ha un guasto, appare il mix engineer Damiano Serpetta nei panni del meccanico.

«Quando ho scritto Trap Car, la scorsa estate – spiega STREET DELTA VOICE – ero tornato da una giornata con i miei bro e mi ero divertito tantissimo, ma una volta rientrato a casa ho iniziato a ripensare a delle situazioni poco piacevoli lasciate in sospeso. È appunto per questo che nella canzone si avvertono anche momenti più tristi che contrastano con la spensieratezza del pezzo, come nella prima strofa; poi, quando il producer J2L – che nel video conduce la Trap Car – mi ha portato a fare un giro, è subito passato tutto».

TRAP CAR sarà inclusa nell’ep, di prossima pubblicazione, al quale STREET DELTA VOICE sta attualmente lavorando con J2L e Swisher Records.

