Scile, “Come neve dentro al cuore”

“COME NEVE DENTRO AL CUORE”

il nuovo singolo degli

SCILE

dal 19 gennaio in radio e in digitale

Dal 19 gennaio in radio, negli store e sulle piattaforme “COME NEVE DENTRO AL CUORE” (Maqueta Records/ Artist First), il singolo degli SCILE, scritto da Davide Morina, Nicola Di Taranto e prodotto da Antonio Marcucci, un brano riflessivo e intimamente speranzoso.

Il brano racconta di un amore mancato, di un sentimento mai vissuto a pieno, e allo stesso tempo così intenso da persistere e continuare a vivere intensamente anche a distanza di molti anni. quel sentimento che ritrovi vivo e per niente mutato dopo in lungo spazio temporale. malinconico e sofferto per il bene altrui ma che in fondo strappa sempre un sorriso.

“Ho scritto questa canzone perché’ sono particolarmente attratto dallo spazio-tempo e dalle molteplici sfaccettature che il caso, una scelta o un evento posso assumere, la scelta presa in un determinato momento che determina l’andamento di una vita ed immaginarne le differenze nel non averla presa al momento dovuto – dice Davide Morina cantante e coautore del testo – immaginarne il passato pensando di poter tornare indietro per cambiare le cose o se pensare di lasciarle esattamente per la strada intrapresa in origine”.

QUI IL VIDEO: https://youtu.be/dnAIXblwJIk

Il brano è accompagnato da un video, girato a Roma, città molto amata dalla band, per la regia di Gianluca Della Monica, dove due persone si cercano e si incrociano lungo il loro cammino. È un istante, un attimo fugace in cui è chiaro ad entrambi che quell’incontro non è altro che un addio. È la metafora di una relazione che non dà più niente, ormai arida come il mondo che li circonda ma che ancora nessuno dei due è in grado di lasciar andare.

Gli Scile, gruppo pop-rock formatosi a Matera è formato da Davide Morina, Nicola Di Taranto, Piero Lo Senno, Salvatore Leone e Carlo Di Gilio.

Gennaio 2021 la band esce con il nuovo singolo “Come neve dentro al cuore” che anticipa il loro nuovo album di prossima pubblicazione su etichetta Maqueta Records.

https://instagram.com/scile_official?igshid=14qafzfr5r3ds https://www.facebook.com/scilebandofficial

https://youtube.com/channel/UCnt2gcmVl4IYJd-V1a5C2iQ