Paolo Simoni: “Porno Società”

Da venerdì 8 gennaio, è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “PORNO SOCIETÀ”, il singolo di PAOLO SIMONI che anticipa “ANIMA”, il suo nuovo album di inediti, piano e voce, in uscita il 5 febbraio (pubblicato da Riservarossa Records e distribuito da Warner Music).

Inoltre, è online il videoclip del brano (regia di Riccardo Guernieri): https://youtu.be/gyhxKl_VwdE.

“PORNO SOCIETÀ” è un brano dalle sonorità jazz con cui il cantautore emiliano-romagnolo vuole ironicamente descrivere la società occidentale che insegue le mode e i pensieri di “opinionisti alla maniera, tuttologi da tastiera, sgrammaticati, affamati di fama e di follower”.

«Un gruppo di uomini di un altro sistema solare inviati a spiarci sbarcano sul nostro pianeta terra e constatano di ritrovarsi in una società malata – afferma Paolo Simoni – Si trovano a parlare con uno dei nostri e alla domanda: come sta andando qui da voi? Lui risponde con questa canzone».

Sempre da venerdì, il nuovo album di inediti, “ANIMA”, è disponibile il pre-order e il pre-save al seguente link: https://lnk.to/PS_Anima.

Questa la track-list dell’album: “L’anima vuole” (Feat. Roberto Vecchioni), “Porno Società”, “Cuore di Ragazzo”, “Imparare a vivere”, “Non sono altro che un artista”, “E invece importa”, “Amico mio”, “Eterna estate”, “4 zampe” e “Augh”.