Pallamano Campionato Mondiale Maschile 2021

“ 27th IHF MEN’S WORLD CHAMPIONSHIP ”

Campionato Mondiale Maschile

(Egitto, 13-31 gennaio 2021)

Su Sky le migliori partite delle fasi a gironi, i quarti di finale,

le semifinali e la finale del 31 gennaio

Gli incontri da domani a lunedì 25 gennaio

in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV

Grande appuntamento su Sky con la pallamano, per seguire il Campionato Mondiale Maschile 2021 (27th IHF Men’s World Championship).

Organizzata dalla IHF, la Federazione Internazionale di pallamano, la manifestazione è in corso di svolgimento in Egitto fino a domenica 31 gennaio.

Su Sky i migliori match delle fasi a gironi, i quarti di finale, le semifinali e la finale per il titolo, che designerà la nazionale che succederà nell’albo d’oro ai campioni del mondo in carica della Danimarca.

Tra domani, venerdì 23, e lunedì 25 gennaio su Sky, e in streaming su NOW TV, saranno quattro i match in onda, tutti in diretta.

PALLAMANO: “CAMPIONATO MONDIALE MASCHILE”

Fase a gironi

la programmazione Sky da domani a lunedì 25 gennaio, anche in streaming su NOW TV:

Venerdì 22 gennaio, ore 15.30

SVIZZERA-PORTOGALLO Sky Sport Arena

Sabato 23 gennaio, ore 20.30

GERMANIA-BRASILE Sky Sport Arena

Domenica 24 gennaio, ore 20.30

PORTOGALLO-FRANCIA Sky Sport Arena

Lunedì 25 gennaio, ore 20.30

DANIMARCA-CROAZIA Sky Sport Arena

