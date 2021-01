Michele Bravi, nuovo singolo “Mantieni il bacio”

MICHELE BRAVI

venerdì 22 gennaio esce il nuovo singolo

MANTIENI IL BACIO

25 gennaio fuori il video ufficiale

venerdì 29 gennaio esce l’album

LA GEOGRAFIA DEL BUIO

Esce venerdì 22 gennaio il nuovo singolo di Michele Bravi, “Mantieni il bacio”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. La canzone anticipa l’album “La Geografia del Buio”, in uscita il 29 gennaio.

Un brano incredibilmente intenso in cui si percepisce tutta la necessità del cantante di esprimere l’amore ricevuto, quell’amore che l’ha salvato e ricondotto alla realtà in un momento in cui la quotidianità era diventata scura, difficile da sopportare.

“Il bacio è l’immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo.

Baciarsi nel buio significa trattenersi ancorati al presente, al reale e non perdersi in un fumo di nebbia e dolore ingombrante.”

Nel singolo scritto da Federica Abbate, Cheope e Massimo Recalcati, la cui produzione è affidata a Francesco Katoo Catitti con il supporto dell’ingegnere del suono Gijs Van Klooster (Joep Beving), la voce di Michele è accompagnata, al pianoforte, da Andrea Manzoni.

“Mantieni il bacio” e “La vita breve dei coriandoli”, uscito lo scorso maggio, anticipano il nuovo concept album di Michele, “La Geografia del Buio”, che sarà disponibile dal 29 gennaio in tutti i digital stores, in formato CD e in vinile.

