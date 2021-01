365 GIORNI SENZA DI TE – prima parte

di Anna Bells Campani e Raffaella Di Girolamo

La fanfiction italiana ispirata alla serie tv “Daydreamer”

365 GIORNI SENZA DI TE, AUTOPUBBLICATO PRIMA SU WATTPAD E POI SU AMAZON, HA CONQUISTATO MIGLIAIA DI LETTRICI ED È ENTRATO NELLA TOP 20 DELLE CLASSIFICHE LETTERARIE ITALIANE NELLA SETTIMANA DELL’USCITA.

ORA ARRIVA IN TUTTE LE LIBRERIE CON SPERLING & KUPFER

Data di uscita: 19 gennaio 2021

pagg. 240 euro 15,90

Versione ebook disponibile

LA TRAMA

Uno sguardo che sfugge, un intreccio di mani che si scioglie, il mare sconfinato come unico compagno nella sofferenza. Lei rimane a Istanbul, distrutta da un amore finito ma mai dimenticato. Lui parte in barca, cercando se stesso lontano dalla donna che ama, naufrago nel cuore e nella vita.

Durante i primi sei mesi della separazione di un anno, scanditi dal passaggio delle costellazioni, le loro anime spezzate sono in balia del tormento e cercano di imparare a vivere l’una senza l’altra con l’aiuto di amici, famigliari e di nuove, inedite conoscenze. In questo periodo, l’amore e il dolore si uniranno e diventeranno un tutt’uno per i due amanti sfortunati, che credevano di restare insieme per sempre e che invece si troveranno a fare i conti con il vuoto provocato dalla fine della loro relazione. Riusciranno a ritrovarsi o il dolore impedirà loro di rinascere?

Si incrociano in una pagina dedicata alla serie tv turca Erkenci Kuş (titolo originale di DayDreamer). La passione comune per quella storia le fa diventare prima amiche e poi scrittrici. I loro progetti partiti da Wattpad si sono trasferiti su carta, regalando quelle stesse emozioni da loro vissute come fan della serie.