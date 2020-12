Yunglbud: “Weird!”

“Yungblud is not me, it is us, this is our award”, così il rocker di Doncaster festeggia la sua prima posizione nella classifica album inglese raggiunta con il suo nuovo disco “weird!”, album che contiene i due singoli attualmente presenti entrambi nella Top100 dei brani più programmati dalle radio italiane “COTTON CANDY” e “ACTING LIKE THAT” feat. Machine Gun Kelly.

YUNGLBUD, che raggiunge per la prima volta questo risultato, ha deciso di festeggiare in un modo davvero unico per ringraziare i suoi fan che lo hanno supportato.

“Siamo arrivati al n.1. Che diavolo! Non so davvero cosa dire, è pazzesco. Voglio solo dire un enorme grazie a tutti quelli che hanno comprato e ascoltato il disco. Questo risultato è nostro. Noi siamo strani!

Continuate ad esserlo, siate orgogliosi di esserlo, siate orgogliosi di essere diversi. Vi amo”.

Yungblud, il cui vero nome è Dominic Harrison, ha in mente un piano speciale per festeggiare questo risultato. Ha deciso che fonderà il premio che gli hanno dato e lo trasformerà in spille da mandare ai fan che lo hanno sostenuto.

Riguardando il suo primo album del 2018 “21st Century Liability” e il suo EP del 2019 “the underrated youth”, il nuovo disco di YUNGBLUD “weird!” è sicuramente il lavoro più complesso emotivamente fino ad oggi.

“weird!” è stato registrato tra Londra e Los Angeles con Cervini, Greatti e un altro collaboratore abituale, Matt Schwartz (Cold War Kids, Bullet For My Valentine, Massive Attack).

“Weird!” è fedele alla volontà di YUNGBLUD di rifiutare categoricamente qualunque inquadramento. L’album contiene un ampio collage di suoni: armonie ispirate ai Queen, progressioni di accordi beatlesiani, elementi di dance-punk e glam-rock mischiati con hip hop e metal.

Il 23 enne artista Dominic Harrison, a cui la rivista Attitude ha dedicato la copertina come “Game changer of the Year”, ha spiegato: “è una storia di crescita e accettazione di sé e liberazione in termini di sesso e genere, droga e cuori spezzati e tutte gli altri giri e strade che attraversiamo nella vita. Spero faccia pensare alle persone che è ok se ti senti fuori posto o contorto o strano perché la vita è strana ma è questo il suo bello. Quindi non cercate mai di vivere la vita di qualcun altro, vivete la vostra”.

Lo spirito del disco si ritrova in canzoni “acting like that” in collaborazione con Machine Gun Kelly (disponibile per la programmazione radiofonica), come “mars” in cui YUNGLUBLUD rivela l’eccezionale equilibrio tra convinzione e sensibilità della sua scrittura e performance, caratteristiche che avevamo già trovato nel singolo “cotton candy”, brano attualmente tra i brani più suonati dalle radio italiane (https://youtu.be/yDeIAllUAWc).

Questa la tracklist di Weird!

1. teresa

2. cotton candy

3. strawberry lipstick

4. mars

5. superdeadfriends

6. love song

7. god save me, but don’t drown me out

8. ice cream man

9. weird!

10. charity

11. acting like that ft Machine Gun Kelly

12. it’s quiet in beverly hills

13. the freak show