È disponibile in libreria e negli store digitali “AMORE, MORTE E ROCK ‘N’ ROLL” – LE ULTIME ORE DI 50 ROCKSTAR: RETROSCENA E MISTERI (Hoepli), il nuovo libro dello scrittore e giornalista musicale, EZIO GUAITAMACCHI, dedicato agli ultimi istanti di vita di diverse icone del rock.

Arricchiscono il volume le prefazioni di ENRICO RUGGERI e di PAMELA DES BARRES (una delle groupie più iconiche negli anni Sessanta e Settanta).

Martedì 15 dicembre, alle ore 18.00 EZIO GUAITAMACCHI e MANUEL AGNELLI dialogheranno, in diretta sul canale Facebook della casa editrice Hoepli (www.facebook.com/HoepliLibreriaEditore), sulle storie di alcune rockstar del libro e sulle loro morti. Si parlerà in particolare di quelle causate da eventi drammatici, coincidenze incredibili o eventi imprevedibili, in quanto circondate ancora oggi da un alone di mistero.

Alla fine del dialogo, Ezio ed i suoi ospiti proporranno un breve quiz al pubblico della diretta e i vincitori riceveranno una copia del libro.