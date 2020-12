Volley Serie A1 Femminile

Serie A1 Femminile: vittoria in tre set per Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano: sconfitte Il Bisonte Firenze e Banca Valsabbina Millenium Brescia.

Il 2020 si chiude con un sorriso per Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara: continua, quindi, l’allungo in classifica delle pantere e l’inseguimento delle zanzare. L’Imoco, nel posticipo della 17^ giornata, si è imposta per 3-0 sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia tra le mura amiche del PalaVerde, mentre nell’anticipo della 24^ giornata la formazione piemontese ha ottenuto lo stesso risultato, ma nella trasferta di Firenze contro Il Bisonte. Adesso, una settimana di pausa: il Campionato di Serie A1 riprenderà il 6 gennaio con la 21^ giornata: appuntamento su LVF TV a partire dalle ore 17, mentre la sfida tra Imoco Volley Conegliano e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD a partire dalle ore 17:30.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-22 25-23 25-17)

Ultimo match del 2020 per l’Imoco Volley che, tra le mura amiche del Palaverde, riceve la Banca Val Sabbina Brescia delle ex Bechis, Nicoletti e Botezat. Squadre incomplete con l’Imoco che schiera Wolosz-Gicquel, Butigan-Fahr, Omoruyi-Hill, libero De Gennaro. Coach Mazzola senza le due centrali Angelina e Berti, con Veglia ancora ai box per il Covid, si schiera con Bechis-Nicoletti, Botezat-Jasper,Cvetnic-Biganzoli, libero Parlangeli.

La squadra bresciana, nonostante l’assetto d’emergenza, inizia bene la contesa con Bechis che si sbizzarrisce nel trovare soluzioni ottimali per le sue attaccanti, trovando in Nicoletti (7 punti nel set) e Cvetnic (6) ottimi terminali che trovano punti con continuità. Dall’altra parte le Pantere faticano un po’ a trovare continuità causa i molti errori in battuta (7 nel primo set, ben 15 alla fine). L’ex Nicoletti guida la Banca Valsabbina fino al 13-16 che mette un po’ di brividi all’Imoco, ma Lucille Gicquel (5 punti nel set) e le percentuali quasi perfette delle centrali permettono a Conegliano di pareggiare in un battibaleno. Si combatte punto a punto fino al 21-19, poi un muro di Fahr spiana la strada alle Pantere che chiudono 25-22 con un colpo di…sinistro di Kim Hill.

Nel secondo set la storia è simile, l’Imoco prova a scappare con i muri di Butigan e gli aces di Sarah Fahr (ne metterà a segno ben 4 in totale), ma Botezat attacca bene dal centro e con tanta difesa la squadra bresciana tiene bene la scia gialloblù (15-14). Fahr con le sue battute scava il primo solco importante (18-14), ma Bechis e compagne lottano su ogni pallone, gli scambi si allungano e la coppia Jasper-Nicoletti imbastisce una rimonta vanificata però da qualche errore in battuta nel finale che consente a Conegliano di chiudere 25-23 proprio grazie a un errore avversario.

Il terzo set invece fila liscio per le Pantere che trovano una Loveth Omoruyi scatenata in attacco (5 punti), una Butigan sempre presente a muro e nei primi tempi (sarà MVP con 12 punti, 5 muri e il 77% in attacco) così come Sarah Fahr (top scorer con 14 punti, per lei anche 3 muri, 4 aces e il 77% in attacco). Dal 14-11 siglato da Omoruyi, nonostante le reazioni di Nicoletti (16 punti) è una passeggiata per Conegliano incamerare la quindicesima vittoria su altrettanti incontro di campionato e tenere la vetta nell’ultimo match del 2020, un’annata immacolata per le Pantere. Brescia invece ha mostrato buoni segnali e potrà solo migliorare quando recupererà un organico al completo dopo i buoni segnali mostrati stasera al Palaverde

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (27-29 18-25 18-25)

Il 2020 de Il Bisonte si chiude con un KO per 0-3 che, però, non dice realmente tutto sull’andamento della partita: la prestazione della squadra di Mencarelli è stata decisamente incoraggiante per diverse fasi del match, e soprattutto nel primo set. Nel complesso la superiorità tecnica di Novara è venuta fuori alla distanza, con le piemontesi, trascinate da una Herbots spaziale, che hanno meritato la vittoria finale, ma Firenze (dieci muri di squadra e un buon rendimento anche al servizio) se l’è giocata con coraggio e può approcciarsi con fiducia al 2021.

Coach Mencarelli deve fare a meno di Beliën e Lazic (ancora positive al Covid-19) e di Venturi (problema alla caviglia, in panchina solo per onor di firma) e schiera Cambi in regia, Nwakalor opposto, Van Gestel e Guerra in banda, Kone e Alberti al centro e Panetoni libero, mentre Lavarini, privo di Washington, risponde con Hancock in palleggio, Smarzek opposto, Bosetti e Herbots schiacciatrici laterali, Bonifacio e Chirichella al centro e Sansonna libero.

Il primo break della partita coincide con il turno in battuta di Hancock, come sempre letale: con un ace puro e un altro paio di missili Novara si porta subito sull’1-5, con Mencarelli che utilizza il suo primo time out, poi Firenze prova a reagire ma Smarzek e Herbots sono in versione cecchine e il gap si allarga fino al 6-12. Il primo sussulto delle bisontine arriva con il muro di Kone che vale il 10-13 e il time out Lavarini, poi Alberti e Nwakalor firmano il 13-14 con altri due muroni e Kone ci mette anche l’ace fortunato della parità (14-14): Il Bisonte sale di tono anche in difesa, Cambi ne approfitta per servire a Kone una palla d’oro per il primo vantaggio (18-17) e Lavarini decide di fermare il gioco e fa bene, perché Novara torna avanti con il doppio ace (il primo di nastro) di Chirichella (19-21), che costringe Mencarelli a parlarci su. Al rientro Guerra impatta subito (21-21), poi Kone trova un altro ace sporco (23-22), ma Bosetti pareggia col pallonetto spinto (23-23) e Bonifacio trova il muro del primo set point (23-24): Van Gestel annulla (24-24), Nwakalor mette l’ace del 25-24 che vale il set point ma Herbots dice di no (25-25). Firenze si guadagna altri due set point prima con l’attacco out di Smarzek e poi con la fast di Alberti, ma Novara li cancella prima con Herbots (26-26 con Enweonwu in campo per Cambi per alzare il muro e le bisontine che non sfruttano tre chance in contrattacco ma senza palleggiatore) e poi con la battuta di Alberti che si ferma sul nastro (27-27), dopodichè è Herbots a risolvere con due ace di fila (27-29).

Nel secondo set la Igor sfrutta l’inerzia con tre punti di Bonifacio (1-4), poi Firenze si avvicina (6-8) ma viene immediatamente rigettata indietro da Bosetti (6-11) e Mencarelli deve chiamare time out: al rientro le bisontine provano subito a tornare sotto (9-11), ma poi è il doppio murone di Chirichella a ricreare il + 5 (13-18) che costringe Mencarelli a fermare nuovamente il gioco. Stavolta la rimonta non riesce, Novara è spettacolare sia in difesa che in attacco e alla fine è un errore in battuta di Nwakalor a sancire il 18-25.

Il terzo set per tutta la prima parte è in assoluto equilibrio, con le due squadre che si alternano nel punteggio fino a quando un’ingenuità costa a Il Bisonte l’11-13 che suggerisce a Mencarelli di chiamare time out: Herbots trova subito il + 3 (12-15), sul 14-17 c’è il doppio cambio con Hashimoto e Enweonwu per Nwakalor e Cambi, ma Smarzek trova l’ace del 14-19 e allora Mencarelli ferma di nuovo tutto, senza però interrompere il trend delle ospiti che alla fine chiudono con il muro di Smarzek (18-25).

I TABELLINI

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-22 25-23 25-17)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Wolosz 3, Omoruyi 10, Fahr 14, Gicquel 10, Hill 7, Butigan 12, De Gennaro (L), Caravello. Non entrate: Folie (L), Egonu, De Kruijf, Sylla, Gennari, Adams. All. Santarelli.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bechis 1, Cvetnic 9, Botezat 2, Nicoletti 16, Jasper 8, Biganzoli 2, Parlangeli (L), Bridi, Sala, Pericati (L). Non entrate: Angelina, Berti. All. Mazzola.

ARBITRI: Giardini, Piperata.

NOTE – Durata set: 25′, 27′, 24′; Tot: 76′.

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (27-29 18-25 18-25)

IL BISONTE FIRENZE: Guerra 7, Kone 7, Nwakalor 18, Van Gestel 8, Alberti 6, Cambi 1, Panetoni (L), Enweonwu 1, Hashimoto. Non entrate: Venturi (L), Lapini, Acciarri, Neri. All. Mencarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Chirichella 9, Hancock 3, Bosetti 8, Bonifacio 7, Smarzek 14, Herbots 19, Sansonna (L), Daalderop, Populini. Non entrate: Zanette, Napodano (L), Taje’, Battistoni. All. Lavarini.

ARBITRI: Carcione, Cesare.

NOTE – Durata set: 32′, 24′, 24′; Tot: 80′.

SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI L PROGRAMMA DELLA 17^ GIORNATA

Reale Mutua Fenera Chieri – Bosca S.Bernardo Cuneo 2-3 (25-20 22-25 25-22 17-25 9-15)

Martedì 29 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-22, 25-23, 25-17)

Rinviate a data da destinarsi

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Monza

Bartoccini Fortinfissi Perugia – VBC èpiù Casalmaggiore

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

Zanetti Bergamo – Delta Despar Trentino

Riposa: Unet E-Work Busto Arsizio

24^ GIORNATA

Martedì 29 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (27-29 18-25 18-25)

IL PROGRAMMA DELLA 21^ GIORNATA

Mercoledì 6 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Vbc E’piu’ Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara

Zanetti Bergamo – Saugella Monza

Delta Despar Trentino – Reale Mutua Fenera Chieri

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bosca S.Bernardo Cuneo

Unet E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Mercoledì 6 gennaio, ore 17.30 (Diretta Rai Sport + HD)

Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 45 (15-0); Igor Gorgonzola Novara 37 (13-2); Saugella Monza 25 (9-3); Savino Del Bene Scandicci 24 (8-3); Reale Mutua Fenera Chieri 22 (7-5); Delta Despar Trentino 18 (6-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 17 (7-7); Vbc èpiù Casalmaggiore 14 (5-8); Il Bisonte Firenze 14 (5-9); Zanetti Bergamo 11 (3-11); Unet E-Work Busto Arsizio 10 (3-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 9 (3-9); Banca Valsabbina Millenium Brescia 9 (1-13).

* tra parentesi le partite vinte-perse

Serie A2 Femminile: girone ovest, vittoria per 3-0 della GeoVillage Hermaea Olbia contro il Barricalla CUS Torino. Mercoledì in diretta su LVF TV tre gare di recupero del Campionato.

Immagine rimossa dal mittente.

È dolcissimo il finale d’anno dell’Hermaea, che con una prova di grande autorità sbanca il PalaGianniAsti di Torino per 3 set a 0 nel recupero della 9/a giornata d’andata della Serie A2 contro il Barricalla CUS. Le olbiesi hanno dominato la gara dall’inizio alla fine grazie conducendo sempre nel punteggio e portando a casa con pieno merito la quarta vittoria in stagione, che consente di agganciare proprio le torinesi in classifica e di continuare a sperare nell’aggancio alla Pool Promozione.

In avvio Korhonen si mostra subito aggressiva e guida l’Hermaea fino al +5 (12-7) dopo il punto a punto iniziale. Il tecnico del Barricalla CUS Torino spende il due timeout a stretto giro di posta e le sue danno dei timidi segnali di ripresa accorciando fino al -4 (18-14). Stavolta è il tecnico olbiese a intervenire, e la squadra ne trae immediato beneficio: Ghezzi è implacabile, mentre le piemontesi non riescono più e mettere un singolo pallone a terra. Il primo set, dunque, è affare dell’Hermaea, che se lo aggiudica con sicurezza su un eloquente 25-14.

Le prime fasi del secondo set sono caratterizzate dall’equilibrio: le due squadre vanno a braccetto fino a quota 9, poi Joly affonda il colpo con un diagonale potente che vale il +3. La formazione di Chiappafreddo fatica a trovare contromosse e si stacca fino al 18-14, arrivato dopo un muro punto di Ghezzi e un ace di Angelini. Le padrone di casa mettono quattro punti in fila e ritrovano la parità, con coach Giandomenico che opta per il cambio di diagonale inserendo l’esordiente Nenni e Zonta. Le galluresi mostrano solidità mentale e non cedono di fronte alla reazione torinese, ritrovando il vantaggio sul 21-19. La fiammata biancoblu sorprende il CUS: Korhonen conquista la palla set, Torino annulla la prima, ma non può nulla sul muro vincente della finlandese che inchioda Pinto (25-21).

Spalle al muro, il Barricalla CUS Torino si riprova in avvio di terza frazione toccando il 7-4 con Vokshi. L’Hermaea non si scompone e in breve tempo rimonta e sorpassa affidandosi alle giocate di un’ottima Korhonen (vantaggio sul 9-7). Le padrone di casa perdono la verve iniziale, e le isolane approfittano per avanzare fino al +7 (muro punto di Angelini (16-11). Chiappafreddo gioca il tutto per tutto, ma le galluresi ne hanno di più e prendono il largo sul 20-14. Gli ultimi assalti torinesi sono affidati all’instancabile Vokshi, che trascina la sua squadra e la porta sul -1 (21-22). Giandomenico interviene e l’Hermaea non si volta più: Korhonen si prende la match ball, Torino annulla il primo tentativo, ma poi ha la meglio lo straripante opposto finlandese dell’Hermaea, che chiude i conti sul 25-22.

Mercoledì 30 dicembre, infine, su LVF TV verranno trasmessi, in diretta streaming, tre recuperi del Campionato di Serie A2: nel girone est, il Cuore di Mamma Cutrofiano ospita la Sorelle Ramonda Ipag Montecchio per il recupero della 10^ giornata di Campionato, con fischio di inizio alle ore 17. Nel girone ovest, invece, alle 17:30 si giocherà la sfida tra Exacer Montale e LPM BAM Mondovì, valida per la 9^ giornata di Campionato, mentre mezz’ora più tardi la Green Warriors Sassuolo incontrerà la Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

IL TABELLINO

BARRICALLA CUS TORINO – GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 0-3 (14-25 21-25 22-25)

BARRICALLA CUS TORINO: Pinto 13, Batte 4, Sironi 4, Sainz 8, Mabilo 1, Rimoldi 1, Torrese (L), Vokshi 9, Venturini 2, Severin, Gamba (L). Non entrate: Gobbo, Bertone. All. Chiappafreddo.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Ghezzi 15, Barazza 5, Korhonen 14, Joly 11, Angelini 8, Stocco 2, Caforio (L), Minarelli 1, Zonta, Nenni. Non entrate: Poli. All. Giandomenico.

ARBITRI: Fontini, Clemente.

NOTE – Durata set: 21′, 27′, 28′; Tot: 76′.

SERIE A2 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DEI RECUPERI

GIRONE EST

9^ GIORNATA

Lunedì 28 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

CBF Balducci HR Macerata – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3-0 (25-23, 25-19, 25-21)

10^ GIORNATA

Mercoledì 30 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Cuore di Mamma Cutrofiano – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio ARBITRI: Capolongo-Morgillo

GIRONE OVEST

9^ GIORNATA

Martedì 29 dicembre, ore 20.00 (diretta LVF TV)

Barricalla Cus Torino – Geovillage Hermaea Olbia 0-3 (14-25 21-25 22-25)

Mercoledì 30 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Exacer Montale – LPM BAM Mondovì ARBITRI: Piperata-Giglio

10^ GIORNATA

Mercoledì 30 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Green Warriors Sassuolo – Futura Volley Giovani Busto Arsizio ARBITRI: Merli-Cruccolini

LE CLASSIFICHE

GIRONE EST

Megabox Vallefoglia 29 (10-3); Cuore Di Mamma Cutrofiano 25 (9-2); Volley Soverato 24 (9-4); Olimpia Teodora Ravenna 21 (7-5); Omag S.Giov. In Marignano 21 (7-6); Itas Città Fiera Martignacco 15 (4-9); Cda Talmassons 15 (4-9); Cbf Balducci Hr Macerata 12 (4-5); Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3 (1-12).

* tra parentesi le partite vinte-perse

GIRONE OVEST

Acqua & Sapone Roma Volley Club 28 (9-3); Eurospin Ford Sara Pinerolo 26 (10-2); Lpm Bam Mondovì 24 (8-2); Green Warriors Sassuolo 21 (7-6); Sigel Marsala 19 (7-5); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 19 (6-8); Barricalla Cus Torino 15 (5-8); Geovillage Hermaea Olbia 15 (4-8); Club Italia Crai 10 (3-8); Exacer Montale 3 (1-10).

* tra parentesi le partite vinte-perse