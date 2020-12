Triplo platino per “Accetto Miracoli”

TIZIANO FERRO

TRIPLO DISCO DI PLATINO per

ACCETTO MIRACOLI

L’album di nuovo al #5

della classifica di vendite questa settimana

L’album Accetto Miracoli di Tiziano Ferro è Triplo Platino secondo le certificazioni diffuse oggi da FIMI / GfK Italia.

Queste le parole con le quali Tiziano ha accolto la notizia: “In questo anno di paura e fatica, di negozi chiusi e fastidio – questo triplo platino vuol dire tutto per me, tutto. Vuole dire che il mondo ha bisogno anche di cure per l’anima e per lo spirito. E la musica sta lì. In tempi così difficili, grazie per avermi scelto come compagno di viaggio”.

L’album, uscito il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia), debuttando al #1 nella Top100 Album dei dischi più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK ITALIA, è rimasto sempre in classifica e ritornato in vetta più volte durante il 2020, anche in seguito all’uscita di “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri” il 6 novembre scorso, contenente oltre ai brani di Accetto Miracoli tredici cover di canzoni altrui care a Tiziano.

Di fatto l’album si attesta in quinta posizione nella classifica ufficiale della settimana che chiude il 2020, diffusa da FIMI.

Intanto è in programmazione radiofonica Casa A Natale, ottavo singolo estratto dall’album dopo Buona (Cattiva) Sorte (certificato Oro), Accetto Miracoli (Platino), In Mezzo a Questo Inverno (Oro), Amici Per Errore, Balla Per Me featuring Lorenzo Jovanotti (Platino) Rimmel, E ti Vengo a Cercare.

