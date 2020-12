“CAPODANNO IN RADIO”

Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio presentano una notte di San Silvestro a reti unificate radio e tv

Giovedì 31 dicembre alle ore 21.00 si accederanno microfoni e riflettori sul Capodanno più radiofonico d’Italia e prenderà il via una serata con le canzoni più forti del 2020, tanti ospiti, collegamenti e gli auguri da tutta Italia.

Il quartier generale di RadioMediaset a Milano sarà la base di “Capodanno in Radio”: prendendo le mosse dallo studio principale e dall’auditorium, Lucilla Agosti di R101, Tamara Donà di Radio Monte Carlo, Daniele Battaglia di Radio 105 e Davide Berton di Radio Subasio entreranno nelle case dei loro colleghi – solo per citarne alcuni, da Marco Mazzoli a Fernando Proce, Ylenia, Pizza, da Diletta Leotta a Ludovica Pagani e alla squadra di Virgin Radio capitanata da Ringo – e di tanti amici.

L’intera serata andrà in onda in diretta a reti unificate su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio e in simulcast su Radio 105 Tv (canale 157 del DDT), R101 Tv (canale 167 del DDT), Radio Monte Carlo Tv (canale 716 di Sky e 67 di TivùSat).

Nel corso della serata si sosterrà la campagna di raccolta fondi di Mediafriends e Banco alimentare “Alimentiamo la speranza” per rafforzare l’azione di supporto a tante strutture caritative che offrono aiuto alimentare a persone e famiglie in difficoltà, aumentate soprattutto in questo periodo.

Chiunque potrà prendere parte alla serata attraverso un messaggio vocale al 342.4115105.

Una lunga notte di auguri che è possibile seguire e commentare anche sui social con l’hashtag #capodannoinradio