The Avalanches: “We Will Always Love You”

The Avalanches pubblicano oggi il loro nuovo album “We Will Always Love You”, terzo disco di studio della loro carriera.

Costruito partendo dallo stesso approccio di dischi come “Since I Left You” e “Wildflower” ma spinto verso una strada completamente nuova, “We Will Always Love You” ha lo scopo di provare la “vibrante relazione tra luce, suono e spirito”. Come rivela la tracklist però lo scopo ora è anche elevarsi più che intossicarsi.

Il campione rimane il cuore del suono dei THE AVALANCHES, ma accanto ai sample, le collaborazioni di “We Will Always Love You” mettono in mostra un insieme di artisti che hanno contribuito sia ai testi che alle voci: MGMT, Rivers Cuomo, Denzel Curry, Johnny Marr, Neneh Cherry, Perry Farrell, Karen O, Mick Jones, Sampa the Great, Tricky, Kurt Vile, Blood Orange, e altri.

La musica dei The Avalanches ha sempre grondato melodia da ogni spazio ma la presenza di tutti questi artisti e collaboratori ha portato questo disco verso una direzione maggiormente volta alla canzone. Più che un “party”, “We Will Always Love You” sembra più una reunion di vecchi amici, dolce, calda, tutta abbracci e storie nostalgiche tirate fuori da vecchi ricordi ricondivisi.

Questa la tracklist completa:

1. Ghost Story (feat. Orono)

2. Song For Barbara Payton

3. We Will Always Love You (feat. Blood Orange)

4. The Divine Chord (feat. MGMT & Johnny Marr)

5. Solitary Ceremonies

6. Interstellar Love (feat. Leon Bridges)

7. Ghost Story Pt 2 (feat. Leon Bridges & Orono)

8. Reflecting Light (feat. Sananda Maitreya & Vashti Bunyan)

9. Carrier Waves

10. Oh The Sunn! (feat. Perry Farrell)

11. We Go On (feat. Cola Boyy & Mick Jones)

12. Star Song.IMG

13. Until Daylight Comes (feat. Tricky)

14. Wherever You Go (feat. Jamie xx, Neneh Cherry & CLYPSO)

15. Music Makes Me High

16. Pink Champagne

17. Take Care In Your Dreaming (feat. Denzel Curry, Tricky & Sampa The Great)

18. Overcome

19. Gold Sky (feat. Kurt Vile)

20. Always Black (feat. Pink Siifu)

21. Dial D For Devotion (feat. Karen O)

22. Running Red Lights (feat. Rivers Cuomo & Pink Siifu)

23. Born To Lose

24. Music Is The Light (feat. Cornelius & Kelly Moran)

25. Weightless