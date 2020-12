Silvia Nair: “Mi troverai sempre qui”

Da oggi, giovedì 10 dicembre, è online su YouTube il video di “MI TROVERAI SEMPRE QUI”, brano della cantante, pianista e compositrice SILVIA NAIR che vede la straordinaria partecipazione del tenore VITTORIO GRIGOLO e del celebre violinista DAVID GARRETT.

Ambientato in un palazzo nobile del 1456 e per le splendide calle della città di Venezia, il videoclip ha come protagonisti gli stessi Silvia Nair e Vittorio Grigolo (regia di Stefano Poletti) ed è visibile su YouTube al seguente link: https://youtu.be/ZaG_-MR-WkY.

«“Mi troverai sempre qui” parla di un amore totalizzante, autentico ed appassionato. Un amore così può mai veramente finire? – racconta Silvia Nair – Un brano classic pop sinfonico che invita a non dimenticare un legame unico, i suoi momenti più forti perché in fondo, anche se le strade possono dividersi, non ci si perde mai del tutto. Ringrazio infinitamente i due straordinari artisti che mi hanno sostenuta prestando i loro doni più preziosi per questo progetto: la voce meravigliosa del tenore Vittorio Grigolo e il magico violino di David Garrett».

«È difficilissimo resistere al fascino dell’arte, del cuore, della musica allo stato più eccelso. Silvia Nair mi ha chiamato, mi ha espresso la voglia di collaborare insieme – racconta Vittorio Grigolo – La rispetto e la stimo tantissimo come artista, come comunicatrice arriva al cuore, riesce ad instaurare un dialogo col proprio pubblico e con coloro che ancora la devono ascoltare. Io ho ascoltato il pezzo, mi sono commosso solamente dalla musica, inizialmente… Poi sono stato “acchiappato” dalle parole».

“Mi troverai sempre qui” è contenuto nel suo ultimo album di inediti “Luci e Ombre” (Ala Bianca Records / Warner -Fuga Digital), disponibile nei negozi tradizionali e in digitale (https://lnk.to/24ZtfL).

“Luci e ombre” è il terzo album di inediti della cantautrice, che vanta la prestigiosa produzione olandese di Franck Van Der Heijden (arrangiatore tra gli altri di Michael Jackson, Justin Timberlake, John Legend, David Guetta, David Garrett, Celine Dion, ecc.) e Michael La Grouw. Hanno collaborato alla sua realizzazione musicisti, orchestre d’archi e sound engineers altamente qualificati. Il disco è stato registrato negli storici Wisseloord Studios di Hilversum e ad Amsterdam.

“Luci e ombre” è disco pop e rock sinfonico, in cui l’artista racconta in musica e parole le luci e ombre insite nella natura umana e nel quotidiano. Un intenso viaggio ricco di emozioni nel quale mente e cuore si incontrano e si scontrano sprigionando la loro forza attraverso l’intensa voce di Silvia Nair.

L’album è stato anticipato in radio dall’uscita dei singoli “L’ombra Sul Cammino” e “Ho visto un sogno”.

Questa la tracklist del nuovo album: “Tra follia e lucidità”, “Sono Qui”, “L’ombra sul cammino”, “Ti rivedrò”, “Mi troverai sempre qui” (feat. Vittorio Grigolo e David Garrett), “L’Isola che vorrei”, “Ho visto un sogno”, “Il respiro del mondo