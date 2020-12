Rocco Hunt: riconoscimento da Vevo Italia

Un anno da ricordare quello di Rocco Hunt, che è riuscito a chiudere in bellezza grazie a un grande riconoscimento da parte di VEVO ITALIA, quello di ARTISTA PIÙ VISTO DEL 2020.

E per non farsi mancare niente, spicca il suo nome anche tra I VIDEO PIÙ VISTI DEL 2020, posizionandosi alla #2 con il videoclip di “A UN PASSO DALLA LUNA” (Sony Music Italy), la hit che Rocco Hunt ha firmato insieme ad Ana Mena.

Proprio a “UN PASSO DALLA LUNA”, brano già certificato Triplo Disco di Platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), che ha conquistato nei mesi scorsi tutte le classifiche e ha occupato la prima posizione della Top Singoli Fimi per ben 9 settimane, nella sua versione spagnola “A UN PASO DE LA LUNA” ha raggiungo più di una grande soddisfazione a livello internazionale, ottenendo il Disco di Platino in Spagna – dato diffuso da Agedi – e la #1 di LOS40, il network radiofonico più importante della nazione, due traguardi raramente raggiunti da un artista italiano in Spagna.