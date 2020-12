Noemi Smorra, “The Dark of The Matinée”

NOEMI SMORRA

AUGURA BUONE FESTE

CON “THE DARK OF THE MATINÉE”

Con Simone Gianlorenzi alla chitarra

Noemi Smorra e Simone Gianlorenzi si incontrano una mattina prima del lockdown “natalizio” e fra le mura domestiche nasce una versione unplugged di “The Dark Of The Matinée” dei Franz Ferdinand.

Il brit rock persiste nella vita de La_Smorra (instapage), questa volta accompagnata dalla sola chitarra acustica e dopo il successo di “Adesso” pubblicato lo scorso settembre da Maqueta Records, chiude questo buio 2020 con una canzone che riprende le tematiche in sospeso e fra le più care nella vita dell’artista.

https://www.youtube.com/watch?v=0-SqFDINVok

Si torna a parlare del “qui ed ora” e della possibilità di liberarsi dalle vesti che nascondono il proprio essere con i suoi conflitti interiori, il proprio sentire e agire, per pianificare liberamente ogni viaggio nella più intima peculiarità. “The Dark Of The Matinée” è un invito a conoscerla nella sua parte più dark per scoprire non solo il suo universo artistico e musicale, ma anche quel che nasconde sotto la maschera di attrice.

“Abbiamo vissuto un anno non facile, io in particolar modo. Oltre un lutto in famiglia, ho anche preso il Covid-19. Quest’anno il buio ha segnato la mia vita, motivo per il quale nel videoclip ho voluto simbolicamente con il gesto dell’apertura delle finestre, far entrare un po’ di luce nelle mie giornate. Simone Gianlorenzi ha prodotto questa versione unplugged anche per siglare la nostra lunga amicizia e collaborazione ed augurare ai nostri fan e sostenitori di poter uscire presto dalle nostre stanze buie dove siamo stati per lungo tempo costretti a vivere”.

http://www.noemismorra.it/

https://www.facebook.com/noemi.smorra.official/

https://www.instagram.com/la_smorra/