Melpot Cosmos

Inizio

01/01/2021

“L’Inizio di un viaggio dentro sè stessi nei ricordi di una notte”

“Inizio” è il primo singolo da solista di Melpot Cosmos, all’anagrafe Luca Pensa.

Un progetto senza genere, che sovrappone gli scritti dell’artista alle produzioni di Massimo Forni (AKA Macs), per ottenere un effetto psichedelico, di viaggio all’interno della propria coscienza attraverso i ricordi.

Una riscoperta continua del proprio sé, in un progetto che prende grande spunto dall’elettronica e dai vocalist degl’anni ‘90, ma senza riproporli, creando qualcosa da zero.

La strumentale puramente elettronica, con spunti da EDM, House, Techno e Jungle diventa una barca e il testo il suo Caronte, pronte a portare le menti degl’ascoltatori a tutte le serate fatte ballando e divertendosi, e vivendo quel momento fino all’ultimo.

“Inizio” è anche il principio di un progetto più grande dei due, che continuerà sperimentando e portando sempre più ai limiti questo concept, sperando di poter fare in futuro degli interi set in tour in vari club e discoteche.

Questo infatti, è solo l’Inizio.

“Mi avessero detto un anno fa che questo sarebbe stato il mio primo singolo probabilmente mi sarei messo a ridere. Ma tante cose sono cambiate, e l’essermi liberato da ogni etichetta e catena che mi gravava addosso mi ha fatto sentire pronto a incominciare il mio percorso da solista in un modo così particolare, con un <<inizio>> che nessuno poteva aspettarsi”

ASCOLTA ORA

DATA DI USCITA: 01/01/2021 – CODICE ISRC: IT-KQT-20-00005 – ETICHETTA: SATEEVA RECORDS

Mix e master: Macs

Produzione: Macs

Testo: Melpot Cosmos