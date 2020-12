FOSCO 17 : “Le mie canzoni amare”

È disponibile dal 4 dicembre in streaming e digital download le mie canzoni amare (Trident Music/Polydor), il nuovo singolo di Fosco17. Il brano arriva ad un anno di distanza dalla pubblicazione del primo album dell’artista bolognese e dal tour che lo ha accompagnato nel 2019, dopo la partecipazione alla precedente edizione di Sanremo Giovani.

«Come i film di Sordi o di Villaggio, non c’è sempre bisogno di raccontare in lacrime le cose tristi: le mie canzoni amare è un pezzo tragicomico. E come la voce di Mina o quella di Celentano, a volte il modo migliore per far piangere è ridere: le mie canzoni amare è un pezzo agrodolce. »

Le mie canzoni amare è un brano potente e allo stesso tempo leggero, catchy e divertente, ma con un retrogusto amaro, che ci svela la nuova e maturata profondità sonora e lirica di Fosco17, perfetto trait d’union tra ciò che abbiamo imparato ad amare del giovanissimo cantautore bolognese e le sonorità attraenti e sofisticate del prossimo album. Vi troviamo una vena intimamente personale e profonda che non disdegna la semplicità, una maturità che abbandona l’acerbo degli esordi senza perderne l’urgenza espressiva. Fosco17 è una sintesi tra la sua identità e il suo gusto personale assieme al tono tipico della forma canzone italiana. Fosco17 non è musica leggera, è musica italiana.