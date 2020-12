KAY AWEN

I BRING LOVE

E’ IL SECONDO SINGOLO DAL PROFONDO MESSAGGIO

Dopo il lancio di Shut Up, pezzo arrabbiato e provocante, Kay Awen lancia il nuovo singolo, I Bring Love, una ballad romantica e innovativa.

In un momento storico di difficoltà e chiusura, di distanza e isolamento sociale, Kay vuole mostrare il lato più romantico e amorevole di sé con un inno che inciti a “portare l’amore” in qualsiasi situazione ci si trovi.

Amore a sé stessi e amore al proprio bambino interiore, ferito e sanguinante.

In un mondo che ancora critica, giudica, isola e argina, il brano rivendica la possibilità di fluire liberamente, andando oltre agli insulti, al bullismo, alla paura del diverso.

Il messaggio di I Bring Love è di coraggio, di unione e connessione profonda con se stessi e con tutte le creature attorno a noi.

Nel video che accompagna la traccia è evidente un’alternanza fra gli adulti incatenati dal dolore e le bambine giocose, a risvegliare quella nostra amorevole e naturale connessione tra esseri umani.

In attesa della ripartenza del mondo, in attesa delle festività Natalizie quest’anno più particolari che mai, questo pezzo è un balsamo da ascoltare e riascoltare per trovare quella forza e quell’amore, dentro di noi, per andare avanti.

Quel coraggio di essere pienamente se stessi e se stesse e di portarsi al mondo con coraggio, così come si è.

Kay Awen, originario di Venezia, è un artista a 360 gradi che esprime a gran voce il suo amore per la musica pop in modo di farla arrivare al pubblico con leggerezza e profondità.

Dopo gli anni di studio nel canto decide di buttarsi nell’auto produzione per avere i mezzi e poter dire la sua in autonomia, in un panorama musicale sempre più ricco di artisti originali emergenti e per poter condividere e trasformare le esperienze di vita, con il sogno di girare il mondo grazie alla Musica.

Nell’estate 2020 è uscito il primo singolo “Shut Up”, seguito nel dicembre dello stesso anno dall’ultimissimo “I Bring Love”.

