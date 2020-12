Italia1: “Up&Down – Un Natale Normale”

ITALIA 1 FESTEGGIA LA NOTTE DI NATALE:

“UP&DOWN – UN NATALE NORMALE”

CON PAOLO RUFFINI

INSIEME A TALENTUOSI ATTORI CON LA SINDROME DI DOWN

Venerdì 25 dicembre, in prima serata, Italia 1 festeggerà la magica notte di Natale con “UP&Down – Un Natale Normale”. Paolo Ruffini e talentuosi attori con la sindrome di Down, in scena con lui da diversi anni, racconteranno la bellezza che risiede nella diversità.

A differenza del format teatrale delle precedenti edizioni, quest’anno “UP&Down” tornerà in una versione del tutto inedita, diventando un talk show ricco di soprese e improvvisazione in cui la comicità lascerà spazio anche a momenti emozionanti e commoventi.

I veri protagonisti saranno i ragazzi disabili che, guidati da Paolo Ruffini, proporranno agli ospiti divertenti sfide e li coinvolgeranno in gag e performance esilaranti, ma, soprattutto, realizzeranno interviste senza filtro, ponendo loro domande imprevedibili.

Con grande ironia, i personaggi in studio si metteranno in gioco, dimostrando che, oltre ad accogliere la diversità, è possibile celebrare l’unicità di ciascuno attraverso il sorriso.

In un momento critico come questo esiste un forte bisogno di normalità: con “UP&Down” tutta la famiglia potrà riunirsi insieme di fronte alla tv e godere della bellezza di un Natale Normale.

Tra gli ospiti Alvin, Alessandra Amoroso, Ilary Blasi, Vittorio Brumotti, Piero Chiambretti, Giuseppe Cruciani, Antonella Elia, Mario Giordano, J-Ax, Le Donatella, Valeria Marini, Alfonso Signorini, Andrea Paris, Pupo.