Denise Graziano, “Avaria”

Dal 18 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “AVARIA” (Canzoni Inedite), brano di debutto di DENISE GRAZIANO già disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 27 novembre.

“Mandami in avaria, il tuo profumo misto alla marya, sento le macchine che passano ma tu non mi passi mai”: recita così il preinciso di “AVARIA”, singolo d’esordio di DENISE GRAZIANO che vuole rappresentare l’amore come un vortice inebriante di emozioni. Il brano, interamente realizzato dallo staff di Canzoni Inedite di Roma, vede la penna degli autori Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo), e Pietro La Terza.

Racconta Denise a proposito del nuovo inedito: «Ho scelto “Avaria” come primo singolo perché è un brano che mi rappresenta al massimo. Tratta di una stoia d’amore che cambia “umore più volte”: è passionale, folle, poi si calma fino ad esplodere all’improvviso, come una tempesta. Penso che ogni persona affronti l’amore in questo modo quindi è un brano in cui possono rivedersi tutti, è il modo che molti di noi abbiamo di affrontare l’amore».

