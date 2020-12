Condomicio a sostegno del Banco Alimentare

Il Condomicio ha lanciato la sua linea di giochi e accessori a marchio per cani e gatti, tra cui la bacchetta per gatti Lockdown in versione mascherina e C-19 riprendendo due dei simboli che purtroppo ci hanno accompagnati per tutto il 2020. Acquistando la bacchetta Lockdown le persone potranno fare un regalo al proprio gatto con un prodotto di qualità e made in Italy trascorrendo del tempo insieme e, allo stesso tempo, contribuiranno a sostenere le famiglie in difficoltà: parte del ricavato verrà infatti donato all’Associazione Banco Alimentare della Lombardia.

“Abbiamo deciso di inserire nella linea Condomicio, nata in piena pandemia, due dei simboli di questo lungo e faticoso anno che ha colpito tutti – ha detto Massimo Persichino, titolare e creativo del Condomicio – per ricordarci che è importante andare avanti, reinventarsi e restare uniti, anche di fronte a situazioni che ci costringono a rimanere distanti. Abbiamo creato le bacchette Lockdown per regalare a gatti e umani un momento di svago e spensieratezza da condividere. Per tutto il lockdown abbiamo cercato di mantenere un contatto costante con i nostri clienti e, ascoltando le loro esperienze, ci siamo sentiti in dovere di fare di più anche per le famiglie più bisognose, da qui l’idea di donare parte del ricavato della vendita delle bacchette Lockdown all’Associazione Banco Alimentare Lombardia.”

Già ad ottobre il Condomicio aveva organizzato il primo Concerto per Gatti Jazz e Blues inedito il cui file è disponibile tutt’oggi sul sito per il download: parte del ricavato è destinata ai gatti meno fortunati dell’associazione Mondo Gatto. L’intera linea di giochi e accessori del Condomicio è disponibile sullo shop del sito (www.ilcondomicio.it) e nei migliori pet shop. La linea Condomicio nasce grazie all’esperienza nel settore pet e nel settore creativo, oltre all’osservazione diretta di più di 200 gatti in un ambiente a misura di felino e il contatto diretto con proprietari sempre più attenti alle esigenze dei propri animali.

La collaborazione con veterinari ed esperti in comportamento felino, hanno permesso di realizzare prodotti funzionali e di qualità, con particolare attenzione alla cura dei dettagli, alla scelta dei materiali e al design, per soddisfare le diverse esigenze del singolo. Una linea unica, made in Italy, consigliata anche da Vet in Rete, una rete di 100 strutture veterinarie, 400 professionisti, che fornisce un’assistenza costante, rapida ed immediata sempre ed ovunque a 50.000 pazienti all’anno.