Città Metropolitana di Milano: sicurezza stradale

Proseguono gli interventi dedicati alla sicurezza stradale di Città Metropolitana di Milano nell’ambito del programma di azioni previste dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana. L’ultimo ha interessato la S.P. 30 Binasco-Vermezzo, che ha visto l’installazione di dispositivi tecnologici innovativi nel campo del controllo della velocità che saranno attivi a partire da domenica 20 dicembre.

Nel dettaglio, sul tratto stradale della S.P. 30 interessato, dove i limiti di velocità – fino ad oggi di 50 km/h – in virtù dei recenti lavori di riqualificazione del manto stradale sono stati ripristinati a 90 km/h, sono stati installati due moderni sistemi di rilevamento automatico della velocità istantanea, rispettivamente al km 9+792 in direzione Binasco e al Km 10+097 in direzione Vermezzo.

Informazioni sulle installazioni dei sistemi, le relative normative regolatorie e le modalità di contatto sono consultabili sul portale https://www.cittametropolitanamilano.titan21.it/, dove, in caso di violazione accertata, sarà possibile per il trasgressore avere accesso alle immagini relative alla violazione, nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy e sicurezza.

Inoltre, nelle prossime settimane in aree limitrofe alla S.P. 30 è previsto anche il posizionamento di dispositivi di monitoraggio del traffico in grado di registrare dati e informazioni utili per l’analisi e per la pianificazione di interventi atti a migliorare e rendere più sicura la circolazione oltre che l’installazione di un sistema per la messa in sicurezza di un attraversamento pedonale, a tutela degli utenti più deboli della strada.

A sostegno degli interventi il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana prosegue con la campagna di comunicazione “online” finalizzata alla sensibilizzazione degli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e più consapevole dei rischi connessi alla circolazione. Per ulteriori informazioni: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it.