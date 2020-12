Enzo Salvi augura Buone Feste con un regalo speciale

Il ritorno di “Er Cipolla” nel corto “Natale Confusione”

da oggi sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista

e Le Cronache di Escort Advisor

“Er Cipolla” in missione per conto…del Natale!

Per delle Feste Natalizie all’insegna del sorriso, l’attore, comico e cabarettista, Enzo Salvi regala al pubblico un cortometraggio prodotto in collaborazione con Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa.

“Er Cipolla”, il personaggio iconico di Enzo Salvi, torna per fare sorridere in questo Natale particolare al grido di “Mammamia comme sto!”. “Natale Confusione” è un esilarante dialogo tra “Er Cipolla” e la madre che va a sdrammatizzare le nuove abitudini legate alla pandemia che influenzano inevitabilmente anche le Festività natalizie.

Il contenuto è disponibile, a partire da oggi, gratuitamente e senza necessità di registrazione in Le Cronache di Escort Advisor e sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista (@enzosalviufficiale) dalle ore 13.

Scritto e interpretato da Enzo Salvi, il corto si sviluppa in un botta e risposta tra “Er Cipolla” e la madre, tra riflessioni su mascherine, addobbi natalizi e incontri particolari sul web in tempi di pandemia. Una serie di situazioni che danno uno spaccato dell’attualità, con cui l’artista riesce a strappare un sorriso.

Il cortometraggio di Natale è stato annunciato ieri sui canali social dell’artista attraverso un trailer in stile cinematografico.

Trailer del cortometraggio di Enzo Salvi:

“Ammiro la bellezza e l’unicità dell’universo femminile, e poi quando si parla di donne non si può che avere rispetto oltre ogni ragionevole dubbio, per questo sono felice di collaborare a questo progetto – Commenta Enzo Salvi – Auguro in questo modo a tutti un felice Natale, perché abbiamo bisogno di tutta la gioia e del maggior numero di sorrisi possibili, soprattutto in questo periodo difficile”.

“Chiudere un anno così particolare con una collaborazione artistica di livello con un professionista del sorriso come Enzo Salvi ci inorgoglisce – spiega Mike Morra fondatore di Escort Advisor – Diffondere il cortometraggio liberamente e gratuitamente a tutti sui social network e non solo ai 3 milioni di visitatori mensili del sito è un modo per donare un po’ di gioia al pubblico, cercando anche di sdrammatizzare come dovremo passare le Feste quest’anno. Escort Advisor augura a tutti un sereno Natale con i migliori auguri di un Nuovo Anno da recensire solo positivamente!”

