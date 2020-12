BlanK: “Come fai tu”

Come fai tu è il nuovo singolo di Blank, in uscita il 4 dicembre per UMA Records in distribuzione Sony Music Italy.

Il brano è un assaggio di quello che sarà il primo EP della coppia Blank e Ali3n, che vedrà la luce i primi mesi del 2021, dopo la pubblicazione di diversi singoli che hanno portato il duo, in questa difficile estate passata, a esibirsi in apertura a Elodie durante l’Indiegeno Fest 2020 nell’affascinante location del Teatro Greco di Tindari.

Come fai tu è un brano intimo, dove le melodie e le emozioni sono le vere protagoniste. Sempre con la produzione dell’inseparabile Ali3n, questo è un brano autobiografico che parla della volontà di fermare il tempo, di conflitti interiori e insicurezze.