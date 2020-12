Corsi online in live del CPM

La qualità della preparazione musicale targata CPM Music Institute e la professionalità dei suoi docenti da oggi è disponibile anche online! La scuola di Alta Formazione Musicale di Milano, di cui Franco Mussida è fondatore e Presidente, dà il via ai corsi online di BASSO, BATTERIA, CANTO, CHITARRA e PIANOFORTE&TASTIERE per offrire una formazione completa e certificata anche da casa.

Le lezioni, anche se svolte a distanza, mantengono infatti la qualità certificata del CPM che, fin dalla sua fondazione nel 1984, si contraddistingue tra le scuole di Musica per il suo metodo di insegnamento multidisciplinare consolidato in oltre 35 anni di attività formativa, offrendo contenuti eccellenti in continuo aggiornamento, piani di studio chiari e completi, strumenti didattici moderni e il supporto di docenti qualificati.

I corsi online si sviluppano in 3 annualità composte ciascuna da due livelli di preparazione (1° anno liv. 3 e 4, 2°anno liv. 5 e 6, 3° anno liv. 7 e 8). Al termine di ogni anno è previsto un esame e la certificazione del livello raggiunto.

È inoltre disponibile un’annualità di corso Pre – Accademico superiore (liv.9 – 10), dedicata a coloro che intendono ottenere una preparazione multidisciplinare finalizzata al superamento dell’esame di ammissione ai corsi Accademici di 1° livello – Alta Formazione.

Le lezioni online si svolgono in modalità live class sulla piattaforma Microsoft Teams. Il materiale didattico, in formato ePub, è realizzato dalla sezione Editoria del CPM con contenuti teorici e pratici: introduzione allo studio e tecnica dello strumento (es. esercizi sugli intervalli, letture, lo studio di brani di repertorio), studio delle scale, fraseggi ritmici, esercizi. In chiusura di ogni ePub è inoltre presente la Sezione di Teoria e Armonia, dei solfeggi parlati, cantati e di Ear Training.

Il calendario delle lezioni e il materiale didattico saranno disponibili su MyCPM, la piattaforma riservati agli allievi CPM.

Il video di presentazione dei corsi online è visibile al seguente link: https://youtu.be/5i0mJIaDmas.

Per iscriversi ai corsi è necessario sostenere un’audizione online per verificare il livello di preparazione del candidato e definire l’annualità più adatta (https://www.cpm.it/corsi-online-musica).