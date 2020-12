“Quanto era bello”, il brano di Daino

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “QUANTO ERA BELLO” (Primalbox / Distribuzione Sony Music Entertainment Italy S.p.A.), il brano di DAINO, giovane cantautore milanese arrivato 2° al Festival di Castrocaro Terme 2020.

«“Quanto Era Bello” – racconta Diano – è una canzone dolceamara, il ricordo di una notte milanese, un locale radical chic, due persone che incrociano le loro storie per un breve tempo tra un appartamento, un letto, un esame andato male e un tram che una sera sembra quasi galleggiare per le strade del centro.

In “QUANTO ERA BELLO” l’artista ripensa ad un sabato sera trascorso in giro per Milano in compagnia di una ragazza incontrata poche ore prima in un locale. La serata rimane impressa nella mente del protagonista e viene raccontata con un tono dolce amaro dal cantautore. Nel brano il tono e le sonorità indie/pop sono in netto contrasto con il testo malinconico.

“QUANTO ERA BELLO” è un brano scritto, composto e prodotto dallo stesso DAINO insieme a Stefano Iascone dei Cacao Mental, registrato presso il Crono Sound Factory a Milano.