Riva: “Confusione”

CONFUSIONE è il nuovo singolo dei RIVA, in uscita per Futura Dischi e distribuzione Sony Music Italy. Il brano segue la pubblicazione del precedente Distese infinite e spazi immensi, che ha reso il gruppo protagonista della copertina di Scuola Indie di Spotify.

CONFUSIONE parla di solitudine: di quella bramata, dolce e rigenerante che spesso si prova a ritagliarsi nel caos generale fatto di cene, feste e social, ma anche di quella che ci fa sentire sempre inadeguati nei contesti in cui saremmo chiamati ad esprimere la nostra personale identità. È lo stare da soli, l’uscire dalla mischia, l’evitare la mondanità: staccare è una grande opportunità per fotografare e raccontare il mondo in cui si vive senza esserne completamente coinvolti.

La strada electropop dei RIVA continua su binari originali e magnetici, che in Confusione alternano scorci più elettronici a un ritornello di puro indie-pop. L’atmosfera lascia intravedere una sottile malinconia nascosta nella potenza sonora dei synth da dancefloor.

I RIVA si confermano capaci di unire le riflessioni ai tempi dei social della fear of missing out, con una contemporaneità musicale sempre più DNA di Futura Dischi.