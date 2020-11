Sergio Bonelli Editore: “La mano nera”

Arriva in libreria e in fumetteria dal 26 novembre LA MANO NERA, il racconto a fumetti di una biografia esemplare, quella del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, sullo sfondo di una New York selvaggia e spietata.

Scritta e disegnata da Onofrio Catacchio, con copertina di Aldo Di Gennaro, LA MANO NERA ci porta all’alba del Ventesimo secolo, quando New York è una città in fermento. Un brulicante formicaio di ambizioni, speranze, miserie che giungono dal Vecchio Mondo, a bordo delle navi che solcano l’Atlantico.

Il sovraffollato quartiere di Little Italy, in particolare, è la culla di una spietata confraternita criminale che la polizia della Grande Mela è costretta a fronteggiare. Joe Petrosino è l’uomo giusto al posto giusto: insieme alla sua squadra – l’“Italian Branch” – sa come muoversi nei vicoli della metropoli per rispondere colpo su colpo alle trame omicide della… Mano Nera.