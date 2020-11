Primo grazie per Maria

Buonasera a tutti,

in qualità di presidente dell’associazione mondodisabile.it voglio ringraziare tutte le persone che si sono interessate alla storia di Maria e l’hanno aiutata per l’acquisto della protesi.

Queste le novità. Il primo preventivo, pubblicato nel precedente articolo, proponeva una protesi della gamba totalmente elettronica e in grado di permettere alla ragazza, qualsiasi tipo di movimento. Il preventivo era di € 85.000,00, una cifra che nelle settimane, ci siamo resi conto sia molto , molto difficile da raccogliere.

Dopo un consulto con il medico che la segue, Maria ha optato per una protesi prodotta in Italia, non più in Germania, del costo di € 33.500,00 . Con questa protesi non potrà andare in acqua e nuotare, avremo però la possibilità importante di dilazionare i pagamenti e dare a Maria la possibilità di tornare a vivere con più serenità.

A giorni le verrà consegnata la protesi e faremo il primo bonifico di € 8.000,00 che verrà ovviamente pubblicato.

Il centro che segue Maria è il centro ortopedico Humantech di Milano.

Grazie ancora di cuore a tutte le persone che si sono impegnate e si impegneranno ancora insieme a noi per aiutare Maria.

Davide Falco

Presidente Mondodisabile.it www.mondodisabile.it