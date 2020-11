GIACOMO FERRARA E IL TEAM DI CASTELLO ERRANTE PRESENTANO LA IV EDIZIONE DELLA PRIMA RESIDENZA INTERNAZIONALE DI CINEMA IN ITALIA

Lunedì 9 novembre, ore 17.00

Diretta Streaming

Lunedì 9 novembre alle ore 17.00 in diretta streaming il team di Castello Errante – la prima residenza internazionale di cinema in Italia – assieme alle Ambasciate dell’America Latina, gli studenti e i professionisti coinvolti presenteranno al pubblico e alla stampa il programma e le novità della IV edizione del Progetto. Ospite d’eccezione sarà Giacomo Ferrara, padrino di Castello Errante e attore italiano divenuto celebre grazie al ruolo di Spadino nel famoso film Suburra, acclamato da critica e pubblico.

Tante le novità di questa nuova edizione: a partire da novembre 2020 un gruppo selezionato di studenti under 35, provenienti dalle più importanti Scuole di Cinematografia italiane e dell’America Latina, formerà una troupe specializzata che parteciperà a percorsi di formazione lavori di pre-produzione online, in un processo di conoscenza, scoperta e valorizzazione del territorio italiano e della Regione Lazio. Nel mese di febbraio 2021 si entrerà nel vivo dei lavori con l’arrivo in Italia della troupe che realizzerà due progetti audiovisivi – un corto documentario e un corto fiction, e alcuni spot legati alla promozione delle ricchezze del patrimonio italiano – e parteciperà a masterclass e workshop con personalità di spicco del mondo del cinema.

Per partecipare alla presentazione online e ricevere il link dello streaming è necessario inviare una mail a info@culturaliart.com o a comunicazione@castelloerrante-ric.it indicando il proprio nome e cognome.

