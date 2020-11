Educare oggi…

Le sfide pedagogiche oggi in gioco sono veramente di alto livello, in considerazione del fatto che di educazione si parla tanto, troppo forse, ma spesso senza far seguire alle parole e ai giudizi una giusta azione educativa.

Aprendo i social è possibile quotidianamente leggere commenti sull’organizzazione scolastica, sulla mancata esecuzione di protocolli, sulla corretta o scorretta formulazione di teorie pedagogiche, espressi da coloro che di pedagogia ed educazione non conoscono nulla e che dovrebbero in qualche modo aiutare le nuove generazioni a muoversi all’interno di una realtà in continua evoluzione e di difficile comprensione.

Sì…perchè….non dobbiamo dimenticarci che educare vuol dire rendere l’Altro libero di compiere scelte autonome, sulla base di valori acquisiti, ma se questi valori cambiano costantemente e vengono messi in discussione anche da coloro che dovrebbero fare da “guida”…beh allora è veramente complesso muoversi nella realtà!

Il punto di partenza, ma anche quello di arrivo, deve essere la Persona come valore e questo nasce prima di tutto all’interno delle nostre famiglie, nel rispetto reciproco, nel prenderci cura l’uno dell’altro, nel rispetto, nella comprensione, nella rettitudine….che dite, si può fare?

Ped. Laura Bonomo