Il Volo: “10 Years”

L’album, uscito in tutto il mondo, raccoglie i brani più rappresentativi del repertorio de Il Volo, da “’O Sole mio”, a “My Way”, a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live. Con “10 Years” Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto nel 2019 hanno celebrato 10 anni insieme, costellati di concerti che hanno incantato le platee di tutto il mondo.

L’ultimo importante riconoscimento del loro valore internazionale, è arrivato domenica 1 novembre quando Il Volo è stato invitato ad aprire il “Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna” all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove è stato protagonista della cerimonia iniziale, trasmessa in tutto il mondo, interpretando l’Inno di Mameli per omaggiare i piloti schierati in prossimità della linea di partenza.

Il Volo ha annunciato l’evento “IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE”, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, che si terrà il 5 giugno 2021 in Piazza Pio XII a Roma.

“IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE” è anche il titolo del prossimo impegno discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale per Sony Music.

Oltre all’evento speciale “IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE, il prossimo anno Il Volo si esibirà in concerto in Italia secondo il seguente calendario.

Date estive:

29 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 5 settembre 2020)

Date nei Palasport:

16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 26 novembre 2020)

20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 4 dicembre 2020)

23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 30 novembre 2020)