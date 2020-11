I Grandi classici del Teatro Litta, online

MTM – Manifatture Teatrali Milanesi propone gli spettacoli che dal suo passato testimoniano quella che è stata e continua ad essere la sua forte vocazione al teatro di produzione.

Le produzioni MTM messe in streaming si riferiscono ai primi anni del millennio che stiamo vivendo, e per questo possono risultare anche tecnicamente “vintage” appartenenti a un mondo ancora analogico.

I video dei Grandi classici del Teatro Litta saranno disponibili solo all’interno dell’App di MTM Teatro a partire dalle ore 21:00 di domenica 22 novembre, come da programma.

Una volta scaricata l’applicazione, in home page gli utenti troveranno tutte le istruzioni per la corretta visione. La trasmissione di ciascun spettacolo resterà attiva per 24 ore.

IL GIARDINO DEI CILIEGI (2000) – online il 22 novembre – ore 21.00

di Anton Cechov, regia Antonio Syxty

scene e costumi Andrea Taddei

con Raffaella Boscolo, Silvia Soncini, Alessandra Paloschi, Gaetano Callegaro, Armando Carrara, Alessandro Pala, Riccardo Magherini, Argia Laurini, Alvise Camozzi