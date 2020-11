FACCIAMOTAMTAM – Secondo appuntamento

Secondo appuntamento con il format #FACCIAMOTAMTAM, il palinsesto di approfondimento sui canali social del Teatro degli Arcimboldi, concepito appositamente per rinnovare lo scambio e il dialogo con il pubblico.

Gianmario Longoni, direttore artistico del Teatro degli Arcimboldi, incontrerà mercoledì alle ore 18.00, in diretta Instagram, l’attrice Giulia Sol, attrice teatrale protagonista di Ghost il musical e concorrente dell’edizione 2020 di Tale e Quale Show.

Sarà un’occasione per parlare di teatro, di musical e di cultura, ma anche della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donneche ricorre proprio il 25 novembre.

#FACCIAMOTAMTAM propone incontri settimanali con dirette, approfondimenti, talk e contenuti speciali che saranno accessibili dai canali social del teatro. Ogni mercoledì un appuntamento con autori, artisti e maggiori esponenti del teatro, dell’arte e della musica per analizzare, approfondire, creare e far circolare nuove chiavi di lettura e di interpretazione del presente e nuove idee per il futuro.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

->Mercoledì 2 dicembre ore 18- diretta Instagram conMario Luzzatto Fegiz, giornalista, critico musicale.

-> Mercoledì 9 dicembre ore 18 – diretta Instagram conAndrea Concas, esperto d’arte e autore del libro “Banksy. 100 domande 150 risposte”