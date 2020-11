Fresh Mula, “Franklin”

DOPO IL SUCCESSO RACCOLTO

CON GLI ULTIMI DUE SINGOLI “HOOD” E “JIGGY”

FRESH MULA

IL GIOVANE ARTISTA DAL TALENTO ESPLOSIVO

PUBBLICA VENERDI’ 27 NOVEMBRE

IL SUO NUOVO SINGOLO

“FRANKLIN”

PER ELEKTRA RECORDS ITALIA

Il brano è già disponibile in pre-save su Spotify

Dopo il successo raccolto con gli ultimi due singoli “Hood” e “Jiggy”, Fresh Mula, il giovanissimo ed esplosivo artista di Elektra Records, torna venerdì 27 novembre con il suo nuovo travolgente singolo “Franklin” (Elektra Records/ Warner Music Italy).

Come per gli scorsi singoli, anche in “Franklin” gli anni ’80 hanno un ruolo fondamentale sia per il sound sia per i riferimenti culturali di cui è ricco il testo. Tra citazioni di “Ritorno al Futuro” e un richiamo al suo precedente brano “Jiggy” (“mi sento jiggy jiggy dollar”), che porta inevitabilmente con sé un omaggio a Will Smith, il nuovo singolo di Fresh Mula racconta senza filtri storie di vita vissuta ed episodi tipici della night-life nella city. Gli scratch e le sporche “ohhh” sono un riferimento alla cultura musicale black statunitense che Fresh mescola e ripropone in una chiave moderna Hip-Hop elettronica.

Scoperto da Angelo Calculli di Mk3, con “Franklin” Fresh Mula ci fa vedere ancora più da vicino la vita di tutti i giorni di un coolkidz, un ragazzo che conduce uno stile di vita a impatto zero, muovendosi sullo skate, affrontando la vita con energia e positività, facendo suoi i canoni musicali degli anni ’80 e rivisitandoli con uno stile eccentrico e del tutto personale.

Capelli ricci e aloe vera sono i suoi segni distintivi, ma quello che colpisce è la sua freschezza, una voce così “clean” che è capace di trasmettere energia e good vibes a chi lo ascolta. Classe 1998, Omar – in arte Fresh Mula – madre italiana e padre senegalese – scopre la sua vena musicale già all’età di 10 anni, grazie ai genitori e all’interesse per la Black Music e per gruppi che la rappresentano come i Jackson 5. Guidato da una forte determinazione nel volersi affermare come interprete di nuovi generi musicali, l’artista, dopo svariati singoli e video caricati in free download, esordisce su YouTube nel 2019 con il suo singolo “My God!” con il quale otterrà i primi apprezzamenti da un giovanissimo pubblico deciso a crescere insieme a lui.

Il movimento Coolkidz rappresenta ideologie che si basano sull’ immedesimazione stilistica in un mondo colorato, caratterizzato dalla semplicità e dal fine di esprimere il rispetto e la solidarietà. Nei videoclip delle canzoni Fresh Mula, con la sua sorprendente presenza scenica, si racconta in un mondo di ispirazione americana, stilisticamente legato ad un vestiario in riferimento alla pop culture degli anni 80 e legato alla passione dei ragazzi per lo skate e le bmx, con chiari riferimenti a miti della cultura di quegli anni come “Ritorno al Futuro” (1985) e “E.T”. (1982), rivisitati in chiave moderna. Con il suo abbigliamento colorato e fantasioso Fresh dimostra quindi di saper costruire un outfit “cool” e “money saver” che accompagna la sua musica esplosiva e controcorrente, portatrice di un messaggio nuovo e positivo.

