Red Bull Bc One: finale mondiale

RED BULL BC ONE: LA FINALE MONDIALE 2020 È ALLE PORTE!

Il 28 novembre, i migliori 8 B-Boy e B-Girl del mondo si contenderanno il titolo di Campione Mondiale di breaking

Red Bull BC One, la più grande e prestigiosa competizione di breaking one-on-one al mondo, sta per tornare con la 17^ edizione della World Final nel 2020.

Il 28 novembre, a Salisburgo, la Red Bull BC One World Final 2020 vedrà sfidarsi i migliori otto B-boy e B-girl del mondo per conquistare l’ambito titolo di campione del mondo di breaking. Una finale che è anche un debutto, perché, per la prima volta nella storia del Red Bull BC One, la finale mondiale verrà ospitata in Austria.

Ma il Red Bull BC One è molto più che una semplice competizione. Negli anni ha appassionato un numero crescente di aspiranti b – girl e b-boy, contribuendo a rendere questa disciplina portavoce di una nuova generazione di talenti che hanno rivoluzionato il mondo del breaking internazionale, sfidandosi sui palchi di tutto il mondo in appassionanti battle one-on-one.

Un crescendo che ha coinvolto sempre più anche il mondo femminile, con la partecipazione di tante b-girl intenzionate a misurarsi con la cultura del breaking e a competere a livello mondiale. Nella Red Bull BC One World Final 2020 massima attenzione andrà infatti alla sfida femminile fra le b-girl, che per la prima volta nella storia del Red Bull BC One raggiungono quota 8 sfidanti, eguagliando nel numero la categoria dei b – boy.

Lo scorso anno la competizione si è tenuta a Mumbai ed è stata seguita da oltre 17 milioni di spettatori da tutto il mondo. le

Chi saranno i campioni 2020?