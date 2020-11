Bollate: PL cerca volontari

La Polizia locale cerca volontari per il servizio scuola durante l’ingresso e l’uscita dei giovani studenti. L’Appello viene dall’Assessore alla Polizia locale Alberto Grassi che, attraverso il progetto, desidera cercare persone disponibili a dare una mano nella gestione del traffico scolastico, chiudendo la strada con la transenna.

Le scuole di Bollate che hanno bisogno di un supporto per le attività di chiusura al traffico sono 5:

• Scuola di via Montessori,

• scuola Rosmini di via Diaz,

• Scuola di via Coni Zugna,

• Scuola Iqbal Masih di via Como,

• Scuola di via Galimberti.

“Le forze di Polizia locale – spiega l’Assessore alla Polizia locale Alberto Grassi – non sono numericamente sufficienti a garantire il servizio in tutte le scuole, specialmente se, durante le ore di servizio scolastico, si verificano episodi in città che richiedono il pronto intervento della pattuglia. Per questo motivo abbiamo pensato di attivarci con la ricerca di volontari da impiegare nella gestione del traffico davanti agli istituti di Bollate, chiudendo la strada con la transenna, come avviene con risultati positivi in altre realtà”.

I volontari devono poter dedicare parte del proprio tempo libero a supportare le scuole e il Comune con questo importante servizio. L’attività iniziata la mattina, dalle 8.15 8.45 all’ingresso degli studenti e si ripete il pomeriggio per l’uscita prevista dalle ore 16.15 alle 16.45.

Ogni volontario potrà dare la sua disponibilità in base al proprio tempo libero, non dovendo per forza prendersi l’impegno tutti i giorni della settimana.

Per candidarsi, inviare una mail all’assessore alla Polizia Locale Alberto Grassi all’indirizzo: alberto.grassi@comune.bollate.mi.it, scrivendo una breve presentazione personale e indicando un proprio recapito telefonico per essere ricontattato.