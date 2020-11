ARIANNA FERRARI

Il nuovo singolo

“BIONDINA SCIOCCA”

già disponibile in digitale

dal 24 novembre in radio

Dal 24 novembre in radio, già disponibile in digitale, il nuovo singolo di Arianna Ferrari “Biondina sciocca”, scritto successivamente alla perdita di un caro amico, attraverso il testo e la musica la cantautrice lancia un messaggio di forza e speranza a tutti coloro che prima o poi si sono trovati a fare i conti con gli eventi negativi della vita. Nell’artista c’è la consapevolezza che la musica, strumento meraviglioso per comunicare sentimenti, emozioni e ricordi, può a volte lenire un profondo dolore tramutandolo in un prezioso ricordo.

<La musica di “BIONDINA SCIOCCA” nasce con l’intenzione di accompagnare al pianoforte un testo meraviglioso scritto da Arianna Ferrari – commenta Matteo Bianchi, compositore della musica e anche suo produttore – ricordo di aver avuto un impulso istintivo durante un normale pomeriggio di vacanza, di essermi seduto al pianoforte e, da un “LA maggiore”, Arianna ha composto tutto di un fiato la melodia adatta alla sua voce e al pathos che voleva creare sul pubblico. Durante la fase di arrangiamento ho intenzionalmente voluto che la poesia del testo risaltasse attraverso la sua voce e il suono delle corde di una chitarra da arpeggio>.

Qui il video: https://youtu.be/esR9qdmdCSc

<Il video di “BIONDINA SCIOCCA” è un Movie-clip – racconta il regista Paolo Agosta – apparentemente giovanile, colorato come l’adolescenza ma pesante come un pugno in pancia. Ripercorre la storia d’amore di due ventenni (intrepretati da Giada Ferrari e Leonardo Santuari). La prima parte del video racconta i momenti felici di una giovane coppia mentre la seconda è un flash back solitario e triste originato dalla più terribile delle scoperte: la morte del proprio amore>.

https://www.facebook.com/ariannaferrariofficial/ – https://www.youtube.com/watch?v=FeZjlvMcvwl