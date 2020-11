Anna: “Fast”

Da venerdì 5 Novembre, come precedentemente annunciato, è disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “FAST”, il nuovo singolo di ANNA (vir.lnk.to/FAST).

Il brano, prodotto da Young Miles, segna un cambio di sound e di contenuti per ANNA, dimostrando come questa giovane artista voglia continuare a sperimentare e mettersi alla prova in nuovi mondi e contesti artistici.

In pochi mesi ANNA è passata dall’essere una sconosciuta appassionata di Rap di La Spezia alla 16enne più conosciuta di Italia grazie a “BANDO” brano che dal debutto lo scorso 31 gennaio ha totalizzato oltre 59 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali a cui si aggiungono le oltre 34 milioni di views su YouTube.