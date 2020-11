Joe Biden nuovo presidente degli Stati uniti d’America

Alla fine il testa a testa tra il precedente presidente Trump e il nuovo candidato Biden, ha visto la vittoria di quest’ultimo e un’altra grossa novità per il mondo della politica.

Mentre Joe Biden era già conosciuto come Vicepresidente di Obama, sempre per l’area moderata del Partito Democratico, la novità è l’arrivo come nuovo vicepresidente di Kamala Harris, politica statunitense, senatrice per lo stato della California a partire dal 2017.

Il nuovo presidente entrerà nella Casa Bianca il 20 gennaio del 2021. Le sue prime parole sono state “Sarà il presidente di tutti”, mentre la vice Harris ha dichiarato che “E’ un giorno nuovo per l’America”.

Le linee del nuovo programma presidenziale saranno legate alla gestione della pandemia del Covid e la riforma sanitaria proposta da Obama e l’accesso gratuito a College e Università pubbliche per le persone in difficoltà economica.

Tutti si aspettano di vedere cosa succederà con i rapporti verso la Cina. Il mantenimento dei dazi e una linea piuttosto dura oppure collaborazione.